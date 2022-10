Atibaia está classificada para os Jogos Abertos do Interior em três modalidades esportivas

A 64ª edição dos Jogos Regionais terminaram com Atibaia conquistando resultados expressivos na competição, inclusive três modalidades – ginástica artística, ginástica rítmica e taekwondo – classificadas para o 84º Jogos Abertos do Interior, que serão realizados de 3 a 15 de outubro em São Sebastião. Ao todo, 40 cidades participaram dos Regionais pela 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, sendo 37 alcançando alguma pontuação no torneio, encerrado com Atibaia no 11º lugar, atrás apenas de municípios de maior porte.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os Jogos Regionais voltaram a ser realizados após dois anos suspensos em virtude da pandemia de Covid-19, e em 2022 em um novo formato: descentralizado, ou seja, sem uma cidade-sede em cada uma das oito Regiões Esportivas do Estado, porém com sedes fixas por modalidades em cada uma dessas regiões, além de disputas distribuídas ao longo de três meses, desde julho, ao invés de 15 dias seguidos como antes. Atibaia foi sede fixa de todos os jogos do vôlei sub-21 feminino e do grupo A do vôlei sub-21 masculino.

Nas ginásticas artística e rítmica, a classificação para os Abertos se deu por pontuação e ranking entre todas as oito regiões esportivas do Estado – na ginástica artística feminina até 14 anos Atibaia terminou em 16º lugar geral (as 16 melhores equipes se classificavam), e na ginástica rítmica feminina até 14 anos Atibaia ficou na 8ª colocação no Estado (as 20 melhores equipes se classificavam).

Já considerando a disputa dos Jogos Regionais somente entre os municípios da 4ª Região, que contempla Atibaia: na ginástica artística feminina até 14 anos por equipe, Atibaia conquistou a medalha de prata, ficando atrás somente de Campinas (resultado que garantiu a classificação inédita para os Abertos); e na ginástica rítmica feminina até 14 anos por equipe, Atibaia obteve o quarto lugar (o que também levou à vaga nos Abertos).

Na disputa individual do Taekwondo, o atleta Vitor Mendonça conquistou a medalha de ouro na categoria 58 kg e também garantiu a participação de Atibaia nessa modalidade durante os Jogos Abertos. Além disso, a atleta Priscila Hamasaki obteve a medalha de prata na categoria Poomsae e o atleta Leonardo Silva por pouco não conquistou o bronze, ficando em quarto lugar na categoria 68 kg.

Na classificação final por modalidades, Atibaia também obteve destaque: no voleibol feminino sub-21 – 3º lugar; no voleibol masculino sub-21 – 5º lulgar; no basquetebol masculino – 4º lugar; no futsal feminino – 6º lugar; no handebol feminino – 4º lugar; no handebol masculino – 3º lugar; no taekwondo feminino – 6º lugar; no taekwondo masculino – 6º lugar; no tênis masculino – 4º lugar; e no tênis de mesa masculino – 7º lugar.

Os Jogos Regionais são organizados pela Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo e foram disputados em oito Regiões Esportivas do território paulista, conforme boletins divulgados pelo Estado.

Mais informações sobre os Jogos Abertos no site do torneio: www.saosebastiao.sp.gov.br/jogosabertos .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia