Atibaia conquista 18 medalhas nos Jogos da Melhor Idade

Com uma delegação de 80 atletas, Atibaia marcou presença e conquistou excelente posição nos Jogos da Melhor Idade – JOMI, entre os dias 20 e 24 de abril, na cidade de Casa Branca. Ao todo, foram conquistadas 18 medalhas, sendo 5 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze, alcançando o 7º lugar geral nessa edição, que contou com 31 cidades inscritas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os atletas de Atibaia participaram das modalidades Coreografia, Bocha, Buraco, Damas, Dominó, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Vôlei adaptado, Atletismo, Dança de Salão e Natação. O Comitê Dirigente da Delegação de Atibaia foi composto por 10 membros locais, representados pelo Conselho Municipal do Idoso, integrantes da sociedade civil, e Secretarias de Esportes e Lazer, Assistência e Desenvolvimento Social, Cultura e Saúde.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O JOMI é o principal torneio esportivo voltado para a terceira idade, e faz parte do calendário da Secretaria Estadual de Esportes. O principal objetivo da competição é valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de saúde e bem-estar.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Conheça os medalhistas:

– Marlene Garcia Latini: 1º lugar na natação 25m Costa categoria F 85+ e 2º lugar na natação 25m Livre

– Luis Roberto Cabral Ferraz: 1º lugar na natação 50m Costa categoria B 65+ e 2º lugar na natação 50m Livre

– Celina Satie Tanabe Fujihara: 1º lugar na natação 50m Livre categoria A 60+ e 2º lugar na natação 50m Costa

– Maura Bispo de Santana: 1º lugar na natação 25m Livre categoria F 85+

– Conceição Nunes: 3º lugar na natação 25m Costa categoria D 75+

– Elisabeth Ikemori: 2º lugar na natação 50m Livre categoria C 70+, 3º lugar na natação 50m Costa categoria C 70+ e 3º lugar no atletismo categoria C 70+ 1000m

– Luiza da Silva Vasconcelos: 2º lugar no atletismo categoria E 80+ 600m

– Massao Morihiro: 2º lugar no atletismo Masculino categoria G 90+ 600m

– Carlos Moreno e Rosana Martinelli: 3º lugar na dança de salão categoria A 60+

– Marina Ivamoto Inoue: 2º lugar no tênis de mesa feminino categoria A 60+

– Sao Inoue: 3º lugar no tênis de mesa Masculino categoria B 70+

– Aparecida Gomes Soares: 1º lugar no tênis de mesa categoria C 80+

– Marlene Almeida: 3º lugar no tênis feminino categoria A 60+

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia