Atibaia participa dos Jogos da Melhor Idade com delegação de 100 pessoas

Atibaia participa da 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), entre os dias 15 e 21 de abril, sendo representada por uma delegação de 100 idosos disputando 12 modalidades. O evento acontece na cidade de Casa Branca e faz parte do calendário da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Modalidades

As modalidades que os atletas de Atibaia disputam são Atletismo, Bocha, Coreografia, Tênis de mesa, Tênis de campo, Buraco, Damas, Xadrez, Truco, Natação e Vôlei Adaptado Masculino e Feminino. O Comitê Dirigente da Delegação de Atibaia é representado pelo Conselho Municipal do Idoso, integrantes da sociedade civil, e Secretarias de Esportes e Lazer, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social.

Competição este ano

O JOMI 2024 reúne 39 municípios da 4ª Região Esportista do Estado de São Paulo e tem por objetivo valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos atletas. Participam do JOMI idosos residentes nos municípios inscritos e/ou participantes em projetos sociais ou esportivos desenvolvidos pelo município, tornando-se um espaço inclusivo e inspirador para todos os envolvidos.

Conquista do Taekwondo

No último dia 24 de março, na cidade de Jundiaí, os atletas de Atibaia escreveram mais um capítulo de sucesso para o esporte local ao erguerem o troféu de campeões na 2ª etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo. Com uma performance excepcional, a equipe não só garantiu o título da etapa, mas também consolidou sua posição como líder no ranking estadual da modalidade.

Grande final

Com a conquista da 2ª etapa do Campeonato Paulista e a liderança no ranking estadual, a equipe de Atibaia se prepara agora para o próximo desafio: a grande final, que está marcada para o dia 26 de maio na cidade de Boituva.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia