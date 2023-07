Atibaia participa com 95 atletas dos Jogos da Terceira Idade de São Caetano do Sul

Atibaia estará muito bem representada, com uma delegação de 95 atletas, na segunda edição dos Jogos da Terceira Idade de São Caetano do Sul (JOTISCS), que acontecerá entre os dias 5 e 15 de julho.

Entre as modalidades disputadas pelos atletas locais estão coreografia, tênis de mesa, tênis de campo, dominó, atletismo, tranca, voleibol adaptado (50+ 60+ e 70+), buraco, natação e dança de salão. O grupo, composto por homens e mulheres, será acompanhado por uma equipe técnica, que estará presente para oferecer todo o suporte e garantir o bem-estar dos participantes durante toda a competição.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a Prof. Kelly Cristina, responsável por cuidar das atividades da melhor idade na Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Atibaia, os atletas têm muita dedicação e motivação. “Em toda competição que participamos nossa equipe se concentra, treina e representa Atibaia da melhor forma possível, mostrando que a idade não influencia em nada quando se tem força de vontade e garra. Tenho muito orgulho de cada um deles, pois me ensinam a cada dia o quanto é importante envelhecer com saúde, disposição e alegria. Hoje, contamos também com o apoio da Associação Esportiva de Atibaia, que nos garante todo o suporte necessário”, ressaltou a professora, lembrando que eventos como esse proporcionam momentos de integração e troca de experiência entre os participantes.

Mais competições

A equipe da Melhor Idade de Atibaia foi convidada a participar do Festival de Jogos de Mesa, que acontecerá em Mairiporã, no dia 26 de julho. Os atletas participarão das modalidades de Buraco, Dominó, Dama, Tranca e Truco.

E, no dia 29 de julho, a equipe de voleibol adaptado participará da Super Liga da Melhor Idade (58+), na cidade de Amparo, uma competição oficial da Confederação Brasileira dessa modalidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia