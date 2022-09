21ª edição dos Jogos da Primavera reunirá cerca de 500 atletas da terceira idade em Atibaia

No próximo dia 17 de setembro a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e o Clube da Terceira Idade de Atibaia realizarão na cidade a 21ª edição dos Jogos da Primavera da Terceira Idade de Atibaia – 2022, competição que reunirá oito municípios e cerca de 500 atletas participantes. O torneio voltará a acontecer após dois anos (2020 e 2021) de suspensão das disputas esportivas em virtude da pandemia de Covid-19.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além de Atibaia, anfitriã dos Jogos, estarão na competição as cidades de Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaguariúna, Mairiporã, Paulínia, São Bernardo do Campo e Suzano – todas com delegações formadas por atletas de no mínimo 60 anos completos ou a completar em 2022.

As disputas, abertas aos torcedores interessados em assistir ao torneio, serão realizadas no Conjunto Esportivo do Trabalhador Prof. Antônio Carlos Laureano – Ginásio de Esportes José Pires Alvim ”Elefantão” (Av. Horácio Netto, nº 1.061, Samambaia Parque Residencial) e no Ginásio de Esportes Dr. José Aparecido Ferreira Franco e Sala Multiuso – Atibaia Jardim (Av. Dr. Joviano Alvim, s/n), das 8h às 17h. As modalidades disputadas serão: bocha; buraco; damas; dominó; natação; tênis de mesa; tranca; truco; voleibol adaptado; e xadrez.

A classificação por modalidade será atribuída do 1º ao 8º lugar, gerando pontuação para a contagem geral e consequente apuração do município que será o “campeão geral” da 21ª edição dos Jogos da Primavera da Terceira Idade de Atibaia, conforme tabela de pontuação por modalidade: 1º Lugar – 9 pontos; 2º Lugar – 7 pontos; 3º Lugar – 6 pontos; 4º Lugar – 5 pontos; 5º Lugar – 4 pontos; 6º Lugar – 3 pontos; 7º Lugar – 2 pontos; e 8º Lugar – 1 ponto. Em caso de empate na classificação final por equipe, serão critérios de desempate, nesta ordem: o maior número de primeiros lugares; o maior número de segundos lugares, terceiros lugares e assim sucessivamente até o oitavo lugar; e sorteio.

Como premiação serão concedidos: medalhas para os classificados em 1º e 2º lugares por modalidade; troféus para os classificados em 1º lugar por modalidade; e troféus paras as equipes que somarem mais pontos em todas as modalidades (classificação geral) para o 1º, 2º, 3º e 4º lugares gerais.

Conforme a Secretaria de Esportes e Lazer, o objetivo dos Jogos da Primavera da Terceira Idade de Atibaia é desenvolver o intercâmbio esportivo entre os municípios participantes, difundir a prática esportiva e oportunizar aos atletas uma melhoria física, mental, técnica e social.

Vale lembrar que a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Clube da Terceira Idade recomendam, inclusive via regulamento da competição, que os participantes estejam com o esquema vacinal completo, sobretudo para Covid-19.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia