Atibaia é a grande campeã da Copa Bragança de Futsal Feminino 2022

Na noite da última sexta-feira (18), aconteceu a grande final da Copa Bragança de Futsal Feminino 2022, no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Batazza, em Bragança Paulista. A equipe do Atibaia/Malacal Futsal venceu as atletas do Real Atlético/Pedra Bela por 3 a 0 e sagrou-se campeã do torneio.

Atibaia/Malacal Futsal (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura Municipal de Bragança Paulista)

A Copa Bragança de Futsal Feminino é organizada pela Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), com apoio da Liga Bragantina de Futebol (LBF).

Nesta edição, a competição contou com a participação de 12 equipes de Bragança e região: Bragança Futsal, Vingadoras, Atibaia/Malacal Futsal, Extrema Futsal, Clube de Regatas Bandeirantes, Medicina B, Medicina A, Minas Fut Massa, Real Atlético, Unidos F. C., Muiés F. C., Smerle/Amparo.

Na partida decisiva, a equipe Atibaia/Malacal Futsal venceu por 3 a 0 a equipe do Real Atlético/Pedra Bela, levantando a taça de campeã em uma partida bem disputada. O time de Atibaia dominou o jogo do começo ao fim, não dando espaço para o adversário jogar.

Após a partida, a organização realizou a premiação entregando medalhas e troféus para a equipe campeã e para a vice-campeã. A atleta Melissa Maria Pereira Soares, do Atibaia/Malacal Futsal, que fez 20 gols no torneio, foi premiada com o troféu de artilheira da competição.

