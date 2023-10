Copa Atibaia 2023 de Futebol começa neste domingo (29), com jogos no Jd dos Pinheiros e Alvinópolis

A partir do dia 29 de outubro, o futebol local estará a todo vapor com o início da Copa Atibaia 2023. O evento promete empolgar os apaixonados por esse esporte, com 16 equipes participantes, representando os melhores times do ano da primeira, segunda e terceira divisão da cidade.

A Copa Atibaia traz uma homenagem ao ex-prefeito Takao Ono, e o título será transitório, com a equipe campeã retendo-o até o próximo ano. No entanto, uma ação emocionante foi adicionada à competição: a equipe que conquistar o título três vezes consecutivas a partir deste ano terá direito ao troféu definitivo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Neste domingo, acontece a primeira rodada e jogos. As partidas acontecerão no Estádio Salvador Russani, Alvinópolis, onde EC Esmeralda enfrentará o Portão D.C. às 9h, seguido pelo duelo entre Jeronimo 4 e Família FC às 11h. Às 13h, Tanque FC medirá forças com Maria Alvim FC, e, para encerrar o dia, Kebrada FC jogará contra o Cachoeira FC às 15h.

No Campo do Brasinha, as partidas começarão às 9h, com o União FC enfrentando o Brasinha FC, seguido por EC São Luiz contra EC Maracanã às 11h. Às 13h, Unidos do Tanque FC encara o Napoli FC, e às 15h, Unidos da Vila FC enfrenta o Real City.

Durante todo o torneio, que segue até 10 de dezembro, os jogos acontecerão no Estádio Salvador Russani (Alvinópolis), no Campo SPR (Caetetuba) e no Campo do Brasinha (Jardim dos Pinheiros).

