Audax conquista a segunda vitória na Série A2 e põe fim à invencibilidade do Atibaia

O Audax venceu, na noite de sexta-feira (30), o Atibaia por 1 a 0, no estádio Martins Pereira, pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Foi a segunda vitória da equipe de Osasco e a primeira derrota do Falcão no estadual.

Atibaia x Audax Série A2 (Foto: Reprodução/ FPF TV)

O gol do Audax saiu no segundo tempo. Aos 31, após troca de passes na lateral esquerda, Staylor recebeu na entrada da área e bateu no canto direito para marcar o gol da vitória.

O triunfo deixa o Audax na décima colocação da Série A2, com dez pontos. O Atibaia continua na terceira posição, com 19. Os times voltam a jogar na próxima segunda-feira, 3, às 22h. O Audax visita o Taubaté, no Joaquinzão. O Falcão encara o Oeste, na Arena Barueri.

Fonte: Globoesporte.globo.com