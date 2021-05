Atibaia e Velo Clube empatam sem gols pelo Paulista da Série A2

Atibaia e Velo Clube não saíram do zero na noite de quinta-feira (6), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O confronto, disputado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, teve chances para os dois lados, mas os times não conseguiram encontrar as redes.

Atibaia x Velo Clube (Foto: Reprodução/FPF TV)

Com este resultado, o Atibaia fica provisoriamente na terceira colocação da Série A2, com 20 pontos. Esta é a quarta partida consecutiva do Falcão sem vitória. O Velo Clube tem 13 pontos e está, de forma provisória, na décima colocação.

Os times voltam a jogar no domingo, 9, às 22h. O Atibaia visita o Água Santa, e o Velo Clube encara o EC São Bernardo em casa.

