Atibaia oferece pistas de skate, esporte que encantou nas Olimpíadas

O skate estreou em Jogos Olímpicos com duas medalhas de prata para o Brasil em Tóquio e encantou o mundo com o jeito despojado e resiliente dos atletas, especialmente a brasileira Rayssa Leal, que, aos 13 anos, superou adversárias experientes e foi ao pódio olímpico. Em Atibaia, duas pistas de skate nos bairros Caetetuba e Atibaia Jardim e outra em construção no bairro Cerejeiras são opções para crianças e jovens desempenharem suas habilidades.

Pista de Skate em Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Uma das pistas, no Complexo Santa Clara, é um modelo bowl oficial para competições, com uma área total de 440 m², cumprindo as exigências da modalidade. A pista que está sendo construída no Cerejeiras é no Conjunto Habitacional José Barnet Y Vives, proporcionando opção de lazer na cidade, estímulo à prática esportiva, além de incentivar a integração da comunidade.

O skate foi inventado na Califórnia, nos Estados Unidos, onde os surfistas queriam fazer das pranchas um divertimento também nas ruas, em uma época de marés baixas e secas na região. Várias modalidades dentro do skate foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, incluindo Park, disputado em pistas de bowl, e Street, em que os praticantes utilizam a arquitetura da cidade. Pela primeira vez, o skate está sendo disputado em Olimpíadas, e o Brasil já tem duas medalhas na modalidade Street, com Rayssa, conhecida como a “Fadinha do Skate”, e Kelvin Hoefler, que desbancou favoritos na competição. As provas da modalidade Park começam em 3 de agosto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia