Rony Gomes é campeão do Vert Battle de Atibaia

O veterano Rony Gomes foi o grande vencedor do Vert Battle de Atibaia, em São Paulo. Aos 32 anos, o campeão mundial de skate vertical de 2013 mostrou que suas manobras seguem radicais e consistentes e garantiu a nota 86 e o título em sua última volta. Diego Takahashi foi o vice-campeão do desafio de skate park, com Dan Sabino em terceiro.

Rony Gomes foi o campeão do Vert Battle de Atibaia 2024 (Foto: Reprodução X)

Nas outras categorias, a vez foi dos jovens. No Feminino Open, a vitória foi de Helena Laurino, de apenas 13 anos, que mostrou muita velocidade na rampa e fechou com um belo 540, cheio de estilo, tirando 66. Marina Praxedes ficou em segundo lugar e Fernanda Galdino, em terceiro.

Já no Amador, Pietro Nunes, de 12 anos, tirou 80.33 já na primeira volta, com manobras altas e precisas. Eric Costa e Tuco Luiz foram, respectivamente, o segundo e o terceiro colocados.

Fonte: Ge.globo.com