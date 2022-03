Atibaia sedia abertura do maior festival de esportes de montanha do país

Maior festival de esportes de montanha do país, o Banco Master Rocky Mountain Games vai abrir a temporada de 2022 na Pedra Grande, em Atibaia, nos dias 2 e 3 de abril, com modalidades que variam de mountain bike, corrida em trilha e uphill, passando por Hike & Fly (combina trekking para subir e parapente para voar do alto da montanha até o campo de pouso), Gravel (modalidade de ciclismo que mistura asfalto e terra), canicross (corrida com cachorro), entre outras.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Banco Master Rocky Mountain Games, para participantes acima de 14 anos de todos os níveis, está com inscrições abertas. É possível se inscrever por modalidade ou encarar um desafio para disputar o título de Rei e Rainha do Rocky Mountain Games, competindo em mais de uma prova, individualmente ou em trio. Para garantir presença na etapa de Pedra Grande, basta acessar o site oficial (https://rockymountaingames.com.br/) ou clicar diretamente no link https://www.ticketagora.com.br/e/rocky-mountain-games-2022—etapa-pedra-grande-30701

Inspirado em festivais norte-americanos, o Rocky Mountain Games vai além da competição, ao combinar atividades esportivas com uma programação múltipla, que envolve música, gastronomia, recreação infantil, cinema, entre outras. Toda a estrutura é montada para garantir conforto e segurança tanto aos praticantes das diversas modalidades como para os visitantes interessados em acompanhar a competição e participar dos eventos extras e se envolver no clima de celebração da vida ao ar livre e da cultura de montanha.

A primeira edição do evento ocorreu em 2019, em Campos do Jordão, e contou com cerca de 400 atletas. Entre 2020 e 2021 novas edições chegaram a ser lançadas, mas precisaram ser canceladas por conta da pandemia. Agora, em 2022, o evento retorna ampliado, passando de uma para três etapas, sendo a primeira delas na Pedra Grande, um dos símbolos de Atibaia.

A 1.450 metros acima do nível do mar, a Pedra Grande é cercada pela Serra do Itapetinga e conta com mais de 3 mil metros de Unidade de Conservação. Tombada em 1983 como Monumento Estadual da Pedra Grande de Atibaia, o local tornou-se um ponto de encontro dos amantes da aventura e abrange ainda os municípios de Nazaré Paulista, Mairiporã e Bom Jesus dos Perdões.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia