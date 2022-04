Atibaia recebe rodada de abertura do Campeonato Paulista de Flag Football

Amantes de futebol americano têm um encontro marcado no dia 24 de abril, a partir das 10h, no Campo do Atibaia Jardim. O Atibaia Super Chargers entra em campo para enfrentar o Ducks Football, em confronto válido para a abertura do Campeonato Paulista de Flag 8×8. A entrada é gratuita, e o evento contará com muita música além de praça de alimentação.

A partida também é uma oportunidade para quem pretende entender um pouco mais desse esporte que vem ganhando mais adeptos no país, e de quebra, apoiar os atletas de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Flag Football, modalidade derivada do futebol americano, usa a mesma bola oval que faz tanto sucesso na NFL. O termo flag, que significa bandeira, existe porque essa adaptação abandona o capacete e os equipamentos de corpo da NFL, e substitui toda a aparelhagem de proteção por bandeiras, ou fitas, presas ao corpo dos atletas.

Os jogadores levam as fitas amarradas nas cinturas, e o objetivo principal é retirar as bandeiras do adversário, mas sem choques físicos. A força utilizada pelos jogadores de futebol americano para bloquear os ataques não existem no flag.

SERVIÇO

Rodada de abertura do Campeonato Paulista de Flag Football

Data: 24 de abril

Horário: 10h

Local: Avenida Doutor Joviano Alvim, 1350, Atibaia Jardim.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia