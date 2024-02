Esporte na adolescência pode prevenir osteoporose no futuro

A perda de densidade mineral óssea (DMO) com a idade é uma causa importante do aparecimento da osteoporose (deterioração do tecido ósseo), que tem sido relatada como um dos principais motivos de quedas em idosos no Japão. Isso leva a fraturas que requerem enfermagem a longo prazo. A prevenção da osteoporose na população idosa pode, assim, ajudar a diminuir substancialmente a carga da doença e os custos de saúde.

(Imagem Ilustrativa de Filip Mroz por Unsplash)

Os hábitos de vida precoces podem influenciar amplamente a saúde e o aparecimento de doenças na velhice. Nesse sentido, as atividades físicas praticadas na adolescência podem contribuir muito para a saúde a longo prazo.

Esses efeitos podem ser atribuídos, em grande parte, ao ganho de massa óssea, que atinge o pico durante a década de 20 e, posteriormente, começa a declinar com o passar dos anos.

Notavelmente, estudos mostraram que o aumento de 10% no pico de massa óssea durante a adolescência pode atrasar a osteoporose em até 13 anos.

No entanto, não se sabe quais tipos de atividades esportivas, praticadas durante os Ensinos Fundamental e Médio, têm impacto positivo na DMO e na saúde óssea em idosos.

Para preencher essa lacuna, uma equipe de pesquisadores da Universidade Juntendo, no Japão, examinou recentemente a relação entre o tipo de esporte praticado durante a adolescência, juntamente com características específicas individuais, e a DMO na velhice. O estudo está publicado na Frontiers in Physiology.

Os pesquisadores relatam que é difícil recuperar a DMO depois que a perda acontece. Portanto, é importante aumentar o pico de massa óssea durante a adolescência para manter a DMO na velhice. O estudo mostra a importância do exercício para a prevenção da osteoporose e fornece evidências científicas para estabelecer medidas precoces contra o problema no futuro.

Participaram da pesquisa 1.596 idosos com idades de 65 a 84 anos, do Bunkyo Health Study, residentes em Bunkyo-Ku, área urbana de Tóquio. Os pesquisadores avaliaram aptidão física, níveis de biomarcadores sanguíneos, incluindo vitamina D, e DMO das regiões do colo femoral (região superior do osso da coxa) e da coluna lombar (região inferior da coluna), usando raios-X de dupla energia. Posteriormente, o grupo foi entrevistado para avaliar a participação em atividades esportivas durante a adolescência. Outros parâmetros, incluindo doenças, hábitos de vida, história médica e status atual de medicação, também foram registrados para análise.

O time de cientistas observou que, enquanto os valores de DMO do colo do fêmur e da coluna lombar estavam na faixa normal para os homens, as mulheres tinham valores mais baixos, com número maior tomando medicação para osteoporose. Por outro lado, diabetes, atividade física, tabagismo e consumo de álcool foram significativamente maiores nos homens. As atividades esportivas mais comuns para adolescentes incluíram beisebol/softbol, basquete, judô, tênis de mesa, tênis, vôlei e natação.

No estudo ficou demonstrado que o basquete estava associado com DMO femoral significativamente alta em homens e mulheres mais velhos. Além disso, o peso corporal e os níveis séricos de vitamina D influenciaram a DMO femoral.

Já as mulheres que praticavam vôlei e natação apresentaram maior DMO da coluna lombar. No entanto, o tipo de esporte não foi associado à DMO da coluna lombar em homens mais velhos. Notavelmente, o peso corporal, a vitamina D sérica e a presença de diabetes influenciaram a DMO da coluna lombar.

Em geral, esses achados sugerem que os idosos que se envolveram em atividades esportivas de alto impacto na adolescência experimentam maior DMO e saúde óssea na velhice. Além disso, os pesquisadores enfatizam que os benefícios da DMO não se limitam apenas aos atletas, mas também se estendem àqueles na população em geral que praticaram atividades físicas nos ensinos Fundamental e Médio.

Uma atividade esportiva precoce, uma vez perseguida como hobby, pode muito bem estabelecer as bases para ossos saudáveis ao longo da vida.

Considerando o impacto a longo prazo na saúde dos idosos, atividades esportivas de alto impacto que estimulem o crescimento ósseo devem, portanto, ser incentivadas nas escolas de ensino fundamental e médio.

Fonte: EuAtleta