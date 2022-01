Confira 4 erros que prejudicam a performance esportiva

Na nossa coluna, sempre procuramos compartilhar informações sobre recursos que potencializam a performance e favorecem a longevidade da vida esportiva. Dessa vez, por outro lado, vamos chamar atenção para erros muito comuns, que prejudicam o desempenho.

Dormir bem é fundamental para a performance esportiva e qualidade de vida (Imagem Ilustrativa: Sasin Tipchai por Pixabay)

Manter hábitos de sono ruins

Menos sono = maior risco de se lesionar. De acordo com pesquisas, a duração do sono é um fator independente para o risco de lesões. O sono insuficiente aumenta a fadiga, prolonga o tempo de reação e compromete a performance cognitiva. O acréscimo de 1 h a mais de sono está associado a uma diminuição de 43% no risco de lesão no dia seguinte.

Treinar desidratado

A desidratação prejudica o tempo de reação, a tomada de decisões, a velocidade, a potência, a energia e o humor e, em casos mais graves, afeta a saúde, podendo levar à morte. Quanto maior a desidratação, mais intensos são os danos.

Estima-se que 50% dos atletas iniciem os treinos desidratados. Ao se iniciar os treinos sem estar adequadamente hidratado, acelera-se e intensifica-se a instalação da desidratação, prejudicando as adaptações ao treinamento e a performance.

Consumir com frequência alimentos fritos e processados

Uma alimentação saudável diminui a inflamação crônica e confere ao organismo nutrientes necessários para a reparação tecidual. Por outro lado, dietas ricas em alimentos processados, açúcares, gorduras trans e saturadas, com baixo consumo de frutas, verduras, legumes, castanhas, sementes, grãos integrais e peixes aumentam a inflamação.

Não se alimentar direito no dia anterior

Treinar exige energia. Nós queimamos energia quando treinamos. Quanto mais intenso o treinamento, maior será o gasto calórico. Portanto, o consumo correto de calorias é fundamental para potencializar as adaptações ao treinamento.

É importante calcular a quantidade de proteína necessária, de acordo com a massa corporal (1,8 – 2g por quilo de peso). No caso de atletas de alto rendimento, o restante das calorias majoritariamente deve ser proveniente de fontes de carboidrato. Dietas low carb não são compatíveis com alta performance.

Como podemos perceber, muitos desses erros são bastante corriqueiros, por isso acabam passando despercebidos. Isso ocorre, especialmente, porque tendemos a nos preocupar muito mais com modalidades de treinamento e tipos de suplementos do que com hábitos de vida diária.

Somente a partir da correção desses hábitos é que poderemos obter o máximo das estratégias de treinamento e de suplementação nutricional.

Fonte: EuAtleta