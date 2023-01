Exercícios físicos ajudam a curar ressaca? E a ressaca aumenta o risco de lesões? Essas questões ficam especialmente importantes no período de férias, quando é comum que o consumo de bebidas alcoólicas aumente. Quem passa do limite e acorda com os sintomas da ressaca no dia seguinte sente bem os efeitos do álcool no corpo e na mente. Mas fica a dúvidas: sair para malhar mesmo com aquele mal-estar típico da ressaca ou não?

(Imagem Ilustrativa: Sander Sammy por Unsplash)

A resposta é não. E caso sejam exercícios vigorosos, a ressaca ainda aumenta riscos de lesão e desidratação. Vamos entender o porquê?

O médico do esporte e endocrinologista Guilherme Renke explica que os efeitos do álcool variam de acordo com a dose e tipo de bebida consumida. E que o álcool pode:

Provocar efeitos neurológicos, como comprometimento da coordenação motora;

Potencializar a queima de carboidratos;

Causar desidratação

Prejudicar a síntese de proteínas;

Afetar a função imunológica;

Piorar a atividade cardiovascular, metabólica e nutricional, interferindo direta ou indiretamente no desempenho e na recuperação muscular.

Especialista em treinamentos para grupos especiais, Ingrid Dias ressalta ainda que os efeitos do álcool variam de acordo com a dosagem e tipo de álcool consumido, uso agudo ou crônico, taxa de eliminação do álcool, fatores endógenos e exógenos, além do tipo de exercício realizado. Ela aponta também que o álcool:

É depressor do sistema nervoso;

Em altas dosagens ocasiona mudanças de humor;

Pode causar incapacidade de julgamento e de controle das funções motoras;

Afeta o desempenho atlético devido à desidratação, à redução de nutrientes e à interferência no sono reparador e na recuperação.

Os profissionais comentam ainda que:

O exercício físico provoca microlesões nas fibras musculares e um aumento de fluxo sanguíneo que melhora o aporte de nutrientes para essas áreas, promovendo o fortalecimento e hipertrofia;

Porém, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta a produção de moléculas pró-inflamatórias e diminui as anti-inflamatórias, alterando o equilíbrio de processos inflamatórios e da resposta fisiológica do organismo. A soma desses eventos pode ocasionar lesões com respostas inflamatórias reduzidas, prolongando o tempo de recuperação.

Logo, a ressaca após excessos no consumo de álcool só piora com a atividade física e gera riscos à saúde. Afinal, o corpo está mais suscetível e frágil aos efeitos do álcool, e por isso a prática de exercícios físicos pode aumentar o risco de lesão e não ajuda a curar a ressaca. Este risco é ainda maior caso sejam feitos exercícios de carga pesada e de longa duração. Mas atividades mais leves e ao ar livre, como caminhada, andar de bicicleta ou até mesmo alongamentos corporais, podem ajudar a recuperar o bem-estar.

Existe um tempo necessário de espera antes de fazer exercícios, pós-ressaca?

A ressaca surge em média de 6 a 8 horas após o consumo excessivo de bebida alcoólica, podendo durar até 24 horas. Portanto, este seria o período ideal de tempo sem praticar atividades físicas que exigem bom condicionamento físico.

Segundo o médico do esporte, o processo de recuperação é fundamental para o desempenho e isso inclui adequado reabastecimento do glicogênio, síntese proteica, restauração de eletrólitos e da hidratação corporal.

Já Ingrid explica que a utilização de bebidas alcoólicas antes do treinamento ou competição deve ser evitada. Entretanto, se por algum motivo o indivíduo consumir bebida alcoólica, é importante lembrar que fazer exercícios visando a eliminação de líquidos não é indicado. O ideal é focar na hidratação e alimentação saudável para garantir boa recuperação. Caso ainda não esteja totalmente disposto após as primeiras 24 horas, a orientação é iniciar por treinos leves até que se sinta confortável para retomar a rotina.

Fontes:

Guilherme Renke (@endocrinorenke) é médico endocrinologista e médico do esporte, mestre em cardiologia, sócio fundador da Nutrindo Ideais (@nutrindoideais).

Ingrid Dias (@ingridbfdias) é professora da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Treinamento de Força (EEFD/UFRJ). Tem pós-doutorado em Clínica Médica (UFRJ) e é doutora em Ciências (UERJ).

Fonte: EuAtleta