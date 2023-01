Estão abertas as inscrições para o 41º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia

O Torneio dos Trabalhadores de Atibaia, tradicional competição esportiva promovida pela Prefeitura no município, chega a sua 41ª edição em 2023 e está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro. Neste ano os funcionários-atletas disputarão o “Troféu Oswaldo Mendes Sobrinho”, em homenagem ao ex-vereador já falecido. A exemplo da última edição, a premiação acontecerá em duas categorias, sendo uma para cada gênero, ou seja, o torneio mais uma vez consagrará um campeão geral no feminino e também um campeão geral no masculino.

(Imagem Ilustrativa de Braden Collum por Unsplash)

As empresas do município interessadas em participar do torneio devem se inscrever junto à Secretaria de Esportes e Lazer pelo e-mail esportes@atibaia.sp.gov.br . O Congresso Técnico da competição acontecerá no dia 1º de fevereiro, às 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), apenas para as empresas já inscritas (não serão aceitas inscrições na hora), as quais têm obrigatoriedade de presença no congresso com pelo menos um representante – o não comparecimento no congresso técnico poderá gerar a eliminação da empresa inscrita.

De acordo com o regulamento do torneio, para a participação é indispensável que a empresa esteja sediada em Atibaia e regularmente inscrita junto à Prefeitura (juridicamente cadastrada). No momento de inscrição dos atletas, somente poderão ser inscritos pela empresa funcionários diretos, vinculados por contrato de trabalho, por regime CLT ou estatutário, contrato de estágio ou contrato social. Também vale lembrar que a ausência injustificada (W.O.) da empresa inscrita em qualquer modalidade eliminará a equipe da referida disputa e, em caso de reincidência em outra disputa, poderá eliminar a empresa da competição e impedi-la de participar nos anos seguintes.

O 41º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia contará com 19 modalidades, todas disputadas no feminino e também no masculino: atletismo; basquetebol; bilhar; biribol; bocha; damas; dominó; futebol de campo; futebol society; futevôlei; futsal; handebol; natação; pebolim; voleibol; vôlei de praia; tênis de mesa; truco; e xadrez.

As três empresas melhores colocadas na classificação geral do torneio, tanto no feminino quanto no masculino, receberão troféus. Também haverá troféus para as empresas que conquistarem a primeira e a segunda posições de cada modalidade disputada, em cada gênero. E ainda serão distribuídas medalhas para os funcionários-atletas que alcançarem as três primeiras posições de cada modalidade disputada, em cada gênero.

Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, o Torneio dos Trabalhadores de Atibaia objetiva a promoção do esporte em benefício da saúde e do bem-estar, assim como meio de lazer e integração de trabalhadores no município, reunindo funcionários-atletas de diversas empresas estabelecidas na cidade. A Pasta ainda informa que a tabela com os jogos será disponibilizada em Boletim Esportivo Oficial a ser divulgado.

Acesse AQUI a ficha de inscrição por modalidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia