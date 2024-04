Bragança Paulista abre inscrições para o programa ‘Bolsa Atleta’; confira

A Prefeitura de Bragança Paulista (SP) abriu as inscrições para o programa Bolsa Atleta deste ano na cidade. As inscrições vão até o dia 10 de maio.

Segundo a Prefeitura, o valor pago aos atletas será de R$ 3.650 e deve ser pago em duas parcelas. O montante é válido para as três categorias do programa: atleta de base, estudantil e atleta municipal.

(Imagem Ilustrativa de Braden Collum por Unsplash)

Para participar, o interessado deve retirar a ficha de inscrição da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer de Bragança Paulista.

Os atletas também devem encaminhar à Secretaria o plano esportivo anual. No plano, deve constar todo o treinamento do atleta, detalhando os objetivos, metas e as competições que deseja participar, além dos custos.

Na última edição, segundo a Prefeitura, 87 atletas da cidade foram contemplados com a Bolsa.

A Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer está localizada na Avenida dos Imigrantes, nº 3.237, no bairro Lavapés.

Fonte: G1.globo.com