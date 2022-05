8º Festival de Miniatletismo Escolar mobilizará alunos da rede municipal de Atibaia

Nesta semana, de 10 a 13 de maio, acontece em Atibaia o 8º Festival de Miniatletismo Escolar, que mobilizará mais de 800 alunos da rede municipal de Atibaia. O festival, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reunirá estudantes dos quintos anos de 26 escolas de Ensino Fundamental da rede pública da cidade para a prática de atividades esportivas relacionadas ao atletismo, como: arremesso de peteca; lançamento de “medicine ball”; corridas de resistência, velocidade e revezamento; fórmula 1 (circuito que combina corrida, salto e agilidade); salto em distância; salto com vara; entre outras ações de simulação esportiva.

(Imagem Ilustrativa: Pexels por Pixabay)

O festival, que será realizado nas dependências do Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM) I, no Jardim Terceiro Centenário, das 8h às 11h, busca despertar o interesse dos jovens alunos para a prática do atletismo, trabalhar habilidades e capacidades físicas, e promover interação e integração entre os estudantes da rede municipal de ensino de Atibaia.

Conforme a Secretaria de Educação, a última edição do festival aconteceu em 2019, portanto antes do início da pandemia de Covid-19, e agora ele retorna para lembrar aos jovens que é possível praticar esportes de forma bastante simples. Segundo a Pasta, o miniatletismo pode ser trabalhado no âmbito escolar e em outros espaços pela sua característica lúdica e pelo uso de materiais adaptados e recicláveis, que são construídos pelos próprios alunos em conjunto com os professores. Além do trabalho das habilidades e capacidades físicas, o festival desperta o interesse pela modalidade esportiva e olímpica atletismo e caminha na promoção da saúde dos alunos.

A Secretaria de Educação ressalta que o atletismo é a base para os demais esportes e, dessa forma, se o estudante tem a oportunidade de aprender o básico da modalidade, passa a ter melhores condições para a prática de qualquer outra. Ainda segundo a Pasta, atividades esportivas relacionadas ao atletismo contribuem para um desenvolvimento mais completo dos jovens, auxiliando sobretudo na psicomotricidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia