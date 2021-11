Atibaia terá evento especial no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

No próximo dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e a Prefeitura de Atibaia preparou uma programação especial! A Secretaria de Esportes e Lazer vai promover uma “Vivência Esportiva e Recreação”, durante todo o dia, sob a liderança do secretário Daniel Dias, maior medalhista paralímpico do país.

O evento “Celebrando a Inclusão e Vivência do Esporte”, da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Associação Paradesportista de Atibaia (APA), acontecerá no ginásio de esportes Elefantão (Avenida Horácio Netto, 1.061 – Loanda), das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Evento terá participação do multimedalhista paralímpico e secretário de Atibaia Daniel Dias (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi proclamada em 1992 pela resolução 47/3 da Assembleia Geral das Nações Unidas. O objetivo desta data comemorativa é promover os direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade e do desenvolvimento, e aumentar a consciência sobre a situação das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida política, social, econômica e cultural.

A cada ano o tema deste dia é baseado no objetivo do exercício pleno dos direitos humanos e da participação na sociedade. Em 2021, o tema é “Liderança e participação das pessoas com deficiência por um mundo pós-Covid-19 inclusivo, acessível e sustentável”.

De acordo com a ONU, atualmente, a população mundial é de mais de 7 bilhões de pessoas. Deste total, mais de 1 bilhão (ou aproximadamente 15%) vivem com alguma forma de deficiência. E deste bilhão de pessoas com deficiência, 80% vivem em países em desenvolvimento.

Daniel Dias, que durante sua carreira de nadador conquistou 27 medalhas paralímpicas, assumiu o comando da Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia no começo de outubro, a primeira pessoa com deficiência a ocupar o cargo, o que reforçou o compromisso da Administração Municipal com a inclusão. Daniel Dias despediu-se da natação após as Paralimpíadas de Tóquio, em setembro deste ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia