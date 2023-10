Paratletas de Atibaia são motivo de orgulho para a cidade

Os paratletas de Atibaia vêm dando orgulho para a cidade. Nos dias 14 e 15 de outubro, aconteceu o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, na cidade de Porto Alegre. O município foi muito bem representado por João Batista que, mesmo recuperado de uma cirurgia, conquistou duas medalhas de ouro, uma no lançamento de disco e a outra no arremesso de peso (ambos na categoria F11), fazendo sua melhor marca no ano.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O medalhista é portador de deficiência visual bilateral e faz parte da Associação Paradesportiva de Atibaia, que conta com o total apoio da Prefeitura, dentro das modalidades gratuitas voltadas à população. A APA conta hoje com cerca de 80 atletas, promovendo equilíbrio, satisfação pessoal e o sentimento de realização por meio do esporte, além da socialização e superação para PCD’S (Pessoas com deficiência) e PCDI’S (Pessoas com deficiência intelectual).

Outro paratleta campeão que enche a cidade de orgulho é Maurício Felício, portador de uma deficiência visual bilateral, devido a uma retinose pigmentar. O atleta conta que conviveu com a depressão e o esporte foi o meio fundamental para se reerguer. A partir do dia 20, o nadador participará da Segunda Fase Nacional de Natação do Estado de São Paulo, disputando os 100 metros peito no Circuito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia