Atletas paralímpicos de Atibaia disputam a final do Circuito Loterias Caixa

Superar os desafios, ultrapassando os limites e batalhar para conquistar um título tão sonhado! Perseverança e força de vontade não faltam para os atletas da Associação Paradesportiva de Atibaia (APA), que levam e elevam o nome da cidade para os quatro cantos do país! Três atletas estão a um passo de se tornarem campeões brasileiros, no evento paralímpico mais importante do Brasil: o Circuito Loterias Caixa.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De todo Campeonato, realizado em fases no ano de 2021 por conta da pandemia da Covid-19, oito atletas já estão na final, sendo que três são de Atibaia. João Batista, treinado por Márcio Pedroso, conseguiu a terceira melhor marca no lançamento de disco; na natação, Maurício Felício e Taiara Brondi, treinados por Fernanda Gomes Françoso, representarão a APA na final do Brasileiro na natação.

O veterano Maurício Felício é portador de uma deficiência visual bilateral, devido a uma retinose pigmentar. O atleta conta que conviveu com a depressão e o esporte foi o meio fundamental para se reerguer. Taiara Brondi é cadeirante e supera os desafios a cada dia por meio do esporte, tendo a natação um esporte que possibilita independência e autonomia, proporcionando liberdade. João Batista é uma pessoa com deficiência visual e tem como lema que “grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros”.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A final acontece no mês de maio, no Centro Paralímpíco Brasileiro, e vai coroar o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios e estados de nosso país, além de contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite, apresentando os valores do paradesporto brasileiro.

A APA conta com o apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia, e conta com cerca de 80 atletas, promovendo equilíbrio, satisfação pessoal e o sentimento de realização por meio do esporte, além da socialização e superação para PCD’S (Pessoas com deficiência) e PCDI’S (Pessoas com deficiência intelectual).

