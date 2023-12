Atleta de Atibaia é destaque no Campeonato Brasileiro de Conjuntos de Ginástica Rítmica

No Campeonato Brasileiro de Conjuntos de Ginástica Rítmica “Ilona Peuker”, a atleta Heloísa Pinheiro de Souza, de apenas dez anos, foi um dos destaques de sua equipe, que conquistou o terceiro lugar geral do torneio.

A competição, que aconteceu em Curitiba de 22 a 26 de novembro, reuniu as 16 melhores equipes do país na categoria infantil. Heloísa é integrante do conjunto infantil da equipe Serc/São Caetano do Sul, e demonstrou talento, graciosidade e precisão nos aparelhos, contribuindo significativamente para a conquista da equipe.

(Foto: Adriano Bissoli)

A pequena atleta é de Atibaia e iniciou sua jornada na Associação Esportiva de Atibaia. Mesmo pertencendo à categoria pré-infantil, integra um conjunto que acabou de ascender para a categoria infantil. Sua habilidade e dedicação destacaram-se ainda mais sob a orientação das técnicas Fabiana Neves Rubini e Gabriela Faria. A harmonia entre as atletas e a maestria técnica da equipe contribuíram para a conquista da terceira posição geral na competição.

VI Copa São Paulo Natação

Nos dias 23 e 24 de novembro, aconteceu a VI Copa São Paulo Natação, um dos maiores torneios do Estado, e Atibaia foi muito bem representada nas categorias mirim e infantil, da A3, associação parceira da Prefeitura. Os pequenos nadadores de Atibaia estiveram em Votuporanga, mostrando talento e habilidade no esporte.

Todos os atletas das categorias pré-mirim, mirim I e mirim II ganharam duas medalhas de participação, enquanto as categorias petiz I e petiz II foram premiadas até o 5° lugar. As provas em que os pequenos obtiveram conquistas foram costas, peito, borboleta, livre e medley.

Copa Atibaia de Futebol

Domingo é dia de final! No dia 3 de dezembro acontecem dois importantes jogos no Estádio Salvador Russani, no Alvinópolis. A partir das 9h acontece a final do Campeonato de Futebol Municipal Feminino, com um partida imperdível entre Arena X Família F.C.

A partir das 10h, acontece a final da Copa Atibaia de Futebol Troféu Transitório Takao Ono, com um duelo incrível entre União FC X Unidos do Tanque.

Próximos eventos

A agenda esportiva de Atibaia está a todo vapor, com Marcha Kids, passeio ciclístico, ballet, jogos de vôlei e muito mais. Confira:

Dia 01/12

Encerramento das atividades do Ballet – às 19h, no Ginásio do Atibaia Jardim.

Dia 02/12

Encerramento das atividades da Ginástica Rítmica – às 19h, no Ginásio do Elefantão.

2ª Marcha Kids pela vida com recreação e Lazer, na praça Guanabara, das 15h às 19h.

Dia 03/12

Final do Campeonato Feminino Municipal da Liga de Futebol, no Campo do Alvinópolis, às 9h.

Final da Copa Atibaia da Liga de Futebol Troféu Transitório Takao Ono, no Campo do Alvinópolis, às 10h.

Festival Kids de Jiu-Jitsu, no Ginásio de Esportes Atibaia Jardim, às 9h.

Passeio Ciclístico com lazer, brinquedos infláveis, feira de artesanato e praça de alimentação, das 9h às 15h, no Centro Comunitário do bairro do Iara.

Finais Voleibol masculino e feminino adulto, no Ginásio do Elefantão, das 9h às 17h.

Dia 05/12

Cerimônia de Premiação da categoria de base da Liga de Futebol Atibaia, no Fórum da Cidadania, às 16h.

Festival de Encerramento Kung Fu, no Residencial Jerônimo 3, às 19h.

Dia 06/12

Jogo de voleibol Infantil Masculino da Liga Campineira, no Ginásio do Elefantão, às 18h.

Dia 07/12

Encerramento de todos os polos de Pilates da Profª Amanda Cenatti, no Ginásio do Elefantinho, às 19h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia