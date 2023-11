Atibaia brilha no Campeonato Paulista de Handebol com conquista inédita

Mais uma vez o esporte em Atibaia alcança o topo, com as equipes mirins feminina e masculina brilhando no Campeonato Paulista de Handebol. O torneio, sediado na cidade de São Bernardo do Campo, foi palco de grandes emoções e feitos notáveis para os jovens talentos locais.

A equipe feminina conquistou a medalha de prata após enfrentar a consagrada equipe de São Bernardo. A equipe mirim masculina também se destacou, conquistando a tão esperada medalha de prata dessa modalidade, tornando-se o grande destaque da competição ao superar clubes referências no cenário nacional em seu primeiro ano na disputa.

O Handebol em Atibaia é promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação Desportiva Atibaiense, beneficiando cerca de 400 crianças na cidade. Os treinos ocorrem nos ginásios Omar Zigaib e Atibaia Jardim, bem como em polos nas escolas municipais Takao Ono, Walter Engrácia e no CIEM 2, abrangendo diversas categorias, desde o mirim até o cadete, tanto no feminino quanto no masculino.

(Imagem Ilustrativa de Marino Bobetic por Unsplash)

Natação

As equipes de natação de Atibaia, da A3, entidade parceira da Prefeitura, estão a todo vapor. Os atletas Pedro Lima, Vitor Rezende, Catarina Koizum, Duda Lima e Luara Keid estão em Recife participando do Campeonato Brasileiro da Modalidade. O torneio teve início nesta quarta-feira, 22, e segue até o próximo domingo (26).

E já houve um excelente resultado: Luara Keid conquistou o 5° lugar na final B, sendo a 13ª melhor atleta na categoria 100 metros costas no Brasil.

A Copa São Paulo de Natação, um dos maiores torneios do Estado, já começou e Atibaia está sendo representada com 40 atletas nas categorias mirim e infantil, também da A3. Os pequenos nadadores de Atibaia já estão em Votuporanga para mostrar todos os seus talentos e habilidades no esporte.

Vôlei Adaptado

Atibaia foi muito bem representada na final estadual da Série Prata de Vôlei Adaptado, que aconteceu de 14 a 17 de novembro na cidade de Cubatão. As atletas da categoria 45+ ficaram na fase de grupo, e as equipes 58+ e 68+ alcançaram as fases eliminatórias, terminando suas participações entre as oito melhores equipes na classificação final.

O vôlei adaptado é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Associação Esportiva Atibaia, tanto no feminino (Ginásio do Elefantão) quanto no masculino (Ginásio do Atibaia Jardim). Para mais informações basta ligar para (11) 4414-2270.

Tênis de Mesa

Essa modalidade também está com tudo em Atibaia! Neste sábado, dia 25, acontece o 2º Aberto de Tênis de Mesa, Troféu Professor Sidney Cotrim Malmegrim, na Sala Multiuso do Ginásio do Atibaia Jardim, a partir das 8h.

O evento, aberto ao público para prestigiar, conta com as seguintes categorias: Masculino – níveis A e B, e Feminino (categoria única Lady), sem limite de idade. O evento é realizado pela ONG Nova Cati, Atibaia Table Tennis e Prefeitura de Atibaia.

Próximos eventos esportivos

Dia 24

V Desafio Olímpico Apaeano, no Ginásio Atibaia Jardim, das 13h às 17h, com realização dos Jogos Olímpicos.

Dia 25

V Desafio Olímpico Apaeano, na piscina do Elefantão, das 9h às 13h.

Campeonato de Skate ADA – Santa Clara Park Séries, no Complexo Santa Clara, às 14h.

Corrida Somos Tão Jovens – Centro Comunitário Itapetinga, às 19h.

Festival de Basquetebol – Iniciação no Ginásio de Esportes Elefantinho, das 14h às 17h.

Jogo de Basquetebol masculino adulto Atibaia x Piracicaba, no Ginásio de Esportes Elefantinho, às 18h30.

Dia 26

Festival de encerramento Muay Thai (ADA), no Ginásio Omar Zigaib, às 10h30.

Futebol Solidário Novembro Azul, no Campo Atibaia Jardim, das 9h às 12h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia