Ginástica Artística de Atibaia ganha medalha de prata nos Jogos Regionais

A ginástica artística de Atibaia trouxe medalha de prata nesta edição dos Jogos Regionais, realizados em São Bernardo do Campo. A equipe da categoria até 14 anos conquistou a 2ª colocação por equipe, ficando atrás somente do município de Campinas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A equipe é composta pelas atletas Ana Clara Araujo, Catarina Pinzan, Isabella Xavier, Isadora Moraes, Maria Eduarda Freitas e Sarah Schievenin, sob comando dos professores Fabiana Pinheiro e Silvio Souza.

Com esse resultado, pela primeira vez Atibaia terá representante nos Jogos Abertos do Estado na modalidade ginástica artística, em outubro, na cidade de São Sebastião.

Os resultados são fruto do empenho de atletas e comissão técnica, além da oportunidade e incentivo gerados pelo projeto de ginástica artística realizado pela Associação Desportiva Atibaiense em convênio com a Prefeitura. O projeto começou no ano de 2018 apenas com 6 atletas e, atualmente, conta com 180 ginastas entre crianças, jovens e adultos. As aulas acontecem na sala de ginástica do CIEM I.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia