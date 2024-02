Modalidades esportivas gratuitas retomam atividades em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia informa o retorno das modalidades esportivas, com cerca de 40 atividades esportivas gratuitas à população, voltadas para crianças, adultos, idosos e Pessoas Com Deficiência (PCDs). São mais de dez mil pessoas beneficiadas, proporcionando qualidade de vida, bem-estar, além de momentos de lazer e diversão.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Inscrições

As inscrições para as modalidades podem ser feitas no dia e horário de cada atividade, disponível no link https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_189_0_1_14022024183617.pdf .

Modalidades

Entre as modalidades oferecidas estão: Aula Funcional, Boxe, Musculação, Pilates, Tai Chi Chuan, Tênis de Mesa, Jiu-Jitsu, Atletismo, Atletismo Pessoa Com Deficiência (PCD), Ballet, Basquete, Beisebol, Ciclismo, Capoeira, Futebol (masculino), Futebol Americano, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol (feminino e masculino), Judô, Kung Fu, Muay Thai, Rugby, Softbol, Taekwondo, Tênis, Voleibol, Voleibol Adaptado, Natação, Natação (PCD), Hidroginástica, Hidropilates, Paracanoagem.

Cooperação com OSCs

O trabalho da Prefeitura de Atibaia para a disponibilidade de modalidades esportivas é desenvolvido em regime de mútua cooperação com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), por meio de três processos distintos: Chamamento Público, Lei de Incentivo ao Esporte e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades.

Detalhes

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, pelo tel. (11) 4411-2767 ou no endereço Av. Horácio Netto, 1061 – Jardim Tapajós, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia