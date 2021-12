Spikeball Day promoverá em Atibaia o Roundnet, esporte recém-chegado ao Brasil

Neste sábado (11) Atibaia receberá o Spikeball Day, evento para promoção do Roundnet, um esporte similar ao vôlei em que cada dupla tem como objetivo fazer a bola bater na rede e cair no chão da dupla adversária, sem chance para defesa. O Spikeball Day acontecerá das 9h às 14h, nas quadras de areia ao lado do Lago do Major (Av. dos Bandeirantes, nº 440, Vila Junqueira), com desafios, aulas, sets espalhados para que o público possa jogar e aprender, sorteio de produtos e dois torneios da modalidade.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com os organizadores, o início do evento está previsto para as 9h, com toda a parte recreativa de iniciação ao esporte. Às 11h, haverá um torneio amador para quem está começando no esporte. Esse torneio, com participação aberta e gratuita ao público, concederá medalhas às três duplas melhores colocadas, além de um troféu para a dupla campeã.

Ainda conforme os organizadores, às 12h haverá um torneio “Pro”, com disputas de muita intensidade, técnica e habilidade entre as melhores duplas do país – um show à parte para o público presente assistir e descobrir mais sobre o esporte Roundnet.

O Spikeball Day conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, sendo organizado pela marca esportiva Spikeball, para promoção da modalidade esportiva do Roundnet conforme a Associação Brasileira Roundnet (ABR), responsável por disseminar a prática e a cultura do Roundnet no Brasil.

Mais informações no site ( https://spikeballbrasil.com.br/ ), na página no Facebook ( https://www.facebook.com/spikeball.bra/ ) ou no Instagram ( @spikeball.brasil ) da Spikeball Brasil, organizadora do Spikeball Day em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia