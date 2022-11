Atibaia conquista 3º lugar na Copa Palácio de Taekwondo

Atibaia fez bonito na Copa Palácio de Taekwondo no último domingo (20)! Todos os 9 alunos do Projeto Cidadão Campeão que representaram a cidade na competição disputada em Igaratá conquistaram medalhas, levando Atibaia ao terceiro lugar geral por equipes.

O Projeto Cidadão Campeão, do mestre White Wagner em parceria com a Prefeitura de Atibaia, atende gratuitamente 950 alunos em 10 bairros do município, o que garante a participação de crianças e jovens de diversos locais de Atibaia, entendendo a importância do esporte como ferramenta transformadora.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Participaram da Copa Palácio de Taekwondo os seguintes atletas: Guilherme Couto, Ana Julia, Livia Kaori, Leticia Mayumi, Guilherme Maia, Luana Almeida, Henrique Almeida, Leonardo Cocco e Maria Júlia Marques.

A prática de artes marciais engloba muitos benefícios aos praticantes, tanto físicos como mentais. O Taekwondo proporciona aos praticantes uma gama de habilidades psicológicas que os ajuda a enfrentar qualquer obstáculo, não somente na prática esportiva, mas também na vida.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia