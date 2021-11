Prefeitura de Atibaia abre inscrições para aulas gratuitas de beisebol e softbol

Estão abertas as inscrições para participar do processo de seleção do Centro de Formação Esportiva Beisebol e Softbol Atibaia, projeto que investe na formação de jovens atletas nos dois esportes, oferecendo aulas gratuitas para alunos da rede municipal de ensino com idades entre 10 e 17 anos. A seletiva permitirá agrupar crianças e adolescentes em turmas de acordo com a idade e conhecimento das modalidades e as inscrições serão feitas pelo e-mail centroesportivo@atibaia.sp.gov.br , sendo necessário preencher ficha de inscrição, carta de anuência do responsável e autorização de uso da imagem, apresentar comprovantes de matrícula e de residência, atestado médico, RG e CPF do aluno e do responsável legal.

(Imagem Ilustrativa: Cindy Jones por Pixabay)

O projeto integra o programa Centro de Formação Esportiva do governo estadual e será realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nos campos de beisebol e softbol da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia (Acenbra) no Parque Nipo, no Rio Abaixo.

As aulas e treinos acontecerão no contrafluxo escolar em horários escalonados, abordando conteúdos teóricos (regras, condutas e táticas) e oferecendo treinamento prático, preparação técnica e vivências esportivas sob a coordenação de uma equipe técnica formada por profissionais especializados e experientes. São 40 vagas para o softbol nas categorias sub 13 (atletas com 12 e 13 anos), sub 15 (14 e 15 anos) e sub 17 (16 e 17 anos), mais 60 vagas para o beisebol nas categorias infantil (10 e 11 anos), pré-junior (12 e 13 anos), junior (14 e 15) e juvenil (atletas com 16 e 17 anos).

Além de acompanhamento técnico especializado com professores, instrutores e treinadores, o projeto vai oferecer alimentação, transporte para torneios e amistosos, além de uniformes e demais materiais e estruturas necessários para a prática esportiva. Cumprimento da carga horária de aula (três vezes por semana, de 2 a 4 horas por dia), assiduidade nos treinamentos, comprometimento, estudo, disponibilidade para viagens e para participação em campeonatos ou festivais, torneios e eventos oficiais da modalidade aos finais de semana são critérios de avaliação para permanência do aluno no projeto, que tem como principais objetivos o desenvolvimento dos jovens e o incentivo à prática de esportes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia