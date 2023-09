Técnico de Atibaia comandará Campeonato Mundial com atletas da seleção Brasileira de Taekwondo

A Liga nacional de Taekwondo promoveu nos dias 2 e 3 de setembro, em Campinas, o camping de treinamento com os atletas da Seleção Brasileira de Taekwondo – Lnt, que representarão o Brasil no Campeonato Mundial da WOTF 2023, previsto para ocorrer em Arujá – São Paulo, no dia 15 de outubro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Mestre White Wagner, de Atibaia, é um dos técnicos da Seleção Brasileira, que juntamente com a comissão técnica da liga, passaram dois dias de treinamento com os atletas que irão representar o Brasil nesse importante evento, que contará com a presença do Mestre Sang Min Cho, considerado o pai do Taekwondo no Brasil, sendo o responsável por trazer a modalidade para o país há 53 anos atrás, além do Campeão Olímpico, Dae Sun Moom, da Coreia.

Além do Mestre White Wagner, seis atletas de Atibaia também integram a Seleção Brasileira – Lnt, talentos revelados no “Projeto Cidadão Campeão” criado por White com apoio e parceria da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, oferecendo aulas da modalidade gratuitamente para as crianças e jovens da nossa cidade.

De origem coreana, Taekwondo é também uma modalidade olímpica e significa “a arte de usar os pés e as mãos na luta”. Por meio da força da mente, suas atividades estão baseadas em táticas defensivas. A modalidade tem uma filosofia que valoriza a integridade, o autocontrole, o respeito e a lealdade entre os adversários.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia