Equipe de Taekwondo de Atibaia fica entre as cinco melhores do Brasil

A equipe de Taekwondo de Atibaia conquistou a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro Interclubes, disputado em Campinas, entre os dias 7 e 9 de julho. Atletas locais competiram contra times de todo o país e se firmaram como os quintos melhores do Brasil. As equipes vencedoras foram Campinas, em primeiro lugar, seguida de São Vicente, Piracicaba, São José e Atibaia.

Os atletas também integraram a Seleção Paulista de Taekwondo, no mesmo evento em disputa pelo Campeonato Brasileiro, sendo que Atibaia contou com o maior número de atletas convocados para compor a equipe do estado. Foram cinco atletas no total e todos foram campeões em suas respectivas categorias. São eles: Lucas Nobuo, (cadete) até 57 kg; Milena Lourenço, até 49 kg; Julia Vitória, até 57 kg; Vitor Mendonça, até 54 kg; e Leonardo Silva, até 68 kg.

A seleção paulista foi campeã no torneiro, seguida das equipes de Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. E para melhorar ainda mais, o Mestre White Wagner, fundador do Projeto Cidadão Campeão de Atibaia, integrou a equipe técnica do Estado, conquistando o 1º lugar nacional.

Downhill

Atibaia será destaque no Campeonato Brasileiro de Downhill 2023, que acontecerá em Pomedore entre os dias 14 e 16 de julho – um dos principais eventos do calendário da modalidade, válido pelos rankings nacional e internacional.

O piloto atibaiense Giuliano Tessaro representará a cidade disputando o título na Categoria Master B1 (40 a 44 anos). Lembrando que atualmente o atleta é vice-campeão brasileiro da modalidade.

A competição ocorre no Morro da Turquia, considerada uma das melhores pistas de downhill do país. O município de Pomerode, conhecido como o local mais alemão do Brasil, está localizado no coração do Vale Europeu, uma região turística catarinense cuja nomenclatura surgiu devido à forte influência da cultura europeia herdada dos imigrantes que povoaram a região.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia