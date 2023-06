Técnico de Atibaia comandará Delegação Brasileira na Copa Sul-Americana de Taekwondo

O mestre White Wagner, de Atibaia, fundador do projeto Cidadão Campeão, será o técnico da Delegação Brasileira na Copa Sul-Americana de Taekwondo, que será realizada entre os dias 4 e 6 de agosto, na cidade de San Lourezo, no Paraguai.

Além do técnico, dois atletas de Atibaia também foram convocados para o campeonato: Victor Mendonça, na categoria 54 kg, e Paulo Lacheski, 58 kg. O mestre White Wagner foi convocado pela World MUSA Taekwondo – Brasil, por meio do seu presidente Grão Mestre Betho Santos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O projeto Cidadão Campeão já virou referência nacional e oferece aulas gratuitas de Taekwondo, contando atualmente com mais de 700 alunos em 10 bairros do município, o que garante a participação de crianças e jovens de diversos locais, compreendendo a importância do esporte como ferramenta transformadora.

De origem coreana, Taekwondo é também uma modalidade olímpica e significa “a arte de usar os pés e as mãos na luta”. Por meio da força da mente, suas atividades estão baseadas em táticas defensivas. A modalidade tem uma filosofia que valoriza a integridade, o autocontrole, o respeito e a lealdade entre os adversários.

Mais medalhas

Os atletas de Taekwondo de Atibaia representaram muito bem a nossa cidade no Litoral Open, realizado no dia 18 de junho, na cidade de São Vicente, conquistando o primeiro lugar nas categorias que disputaram.

As atletas Milena Lourenço (categoria até 49 kg) e Júlia Vitória (até 58 kg) conquistaram medalha de ouro, além de Vitor Mendonça (54 kg) e Paulo Lacheski (até 63 kg), que também fizeram bonito, conquistando o primeiro lugar.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia