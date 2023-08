Atibaia conquista medalhas de ouro na Copa Sul Americana de Taekwondo

Mais uma conquista de ouro para Atibaia. Atletas de Taekwondo local brilharam na Copa Sul Americana 2023, integrando a Delegação Brasileira, da World Musa Brasil, tendo como técnico o Mestre White Wagner. O campeonato aconteceu entre os dias 4 e 6 de agosto, na cidade de São Lourenço, no Paraguai.

Entre os atletas que deixaram sua marca na competição, estão Paulo Lacheski e Vitor Mendonça, que se destacaram como verdadeiros campeões. Ambos de Atibaia, fazem parte de uma equipe de lutadores que orgulhosamente representou o Brasil na competição.

Da esquerda para direita: Mestre White, técnica e atleta da Bolívia, Paulo Lacheski, Betho – Presidente da Delegação Brasileira e Vitor Mendonça (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Vitor Mendonça brilhou ao se sagrar campeão na categoria até 58 kg. Sua jornada até a vitória foi marcada por uma série de desafios emocionantes. Ele superou adversários do Paraguai e da Argentina, triunfando nas semifinais e garantindo seu lugar na disputa pelo ouro. Com determinação inabalável, Vitor enfrentou e derrotou outro talentoso atleta argentino na luta final, conquistando a medalha de ouro.

Já o atleta Paulo Lacheski demonstrou uma impressionante habilidade e determinação ao competir na categoria 63 kg. Ele enfrentou adversários do México, Paraguai e Argentina em sua jornada para o topo. Nas semifinais, ele derrotou um lutador argentino, assegurando sua vaga na batalha pela medalha de ouro. Em uma final emocionante contra um representante da Bolívia, Paulo manteve seu foco e conquistou a vitória, tornando-se um campeão e acrescentando outra medalha de ouro à coleção do Taekwondo de Atibaia.

Vale ressaltar que a trajetória de sucesso desses dois atletas tem raízes no projeto social Cidadão Campeão, uma iniciativa criada pelo Mestre White Wagner e desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Atibaia. Esse projeto tem impactado positivamente a vida de mais de 700 alunos em 10 bairros do município, oferecendo aulas de Taekwondo gratuitas. Além de ensinar as técnicas do esporte, o projeto também promove valores como determinação, disciplina e trabalho em equipe, capacitando crianças e jovens a se tornarem cidadãos exemplares por meio do esporte. Para saber mais sobre as aulas oferecidas pela Prefeitura, basta acessar o link: https://www.atibaia.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/Treinos-2023-1-09-08-23.pdf .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia