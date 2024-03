Taekwondo de Atibaia é destaque no Campeonato Paulista 2024

Na última semana a cidade de São Caetano do Sul foi palco da primeira etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo 2024, promovido pela Federação Paulista da modalidade. Com a participação de 41 cidades, a competição foi acirrada, evidenciando o talento e a dedicação dos atletas paulistas. E Atibaia mais uma vez foi destaque, conquistando a segunda colocação.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Entre as delegações que se destacaram, a equipe de competição White Wagner, representando a cidade de Atibaia, brilhou intensamente. Sob a liderança dos técnicos White Wagner e Priscila Hamasaki, os atletas não apenas demonstraram habilidade técnica, mas também um espírito de equipe admirável.

O desempenho excepcional dos atletas de Atibaia culminou na conquista do troféu de vice-campeão estadual, posicionando a cidade como a segunda melhor equipe do estado de São Paulo, logo atrás da capital.

Classificação

A classificação geral por cidade ficou da seguinte forma: São Paulo (Capital), Atibaia, Campinas, Biritiba Mirim, Boituva.

Os atletas de Atibaia que brilharam no tatame e conquistaram medalha de ouro foram: Vitor Mendonça, Paulo Lacheski, Leonardo Silva, Luiza Mendonça, Hyan Bailon, Julia Guerra, Maria Júlia, Júlia Vitória, Lavinia Santos, Livia Kaori. Já as medalhas de prata foram conquistadas por Breno Gabriel, Paula Geovana e Guilherme Maia.

Projeto

Todos os atletas têm uma história em comum: foram revelados no Projeto Social Taekwondo Cidadão Campeão, que conta com o apoio e a parceria da Prefeitura da Estância de Atibaia e da Secretaria de Esportes e Lazer. Este projeto tem como missão oferecer aulas gratuitas de Taekwondo em diversos bairros da cidade, proporcionando oportunidades de desenvolvimento físico, mental e social para crianças e jovens.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia