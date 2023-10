Atletas de Atibaia são destaques no Mundial de Taekwondo

Mais uma vez o Taekwondo de Atibaia foi motivo de orgulho. No recente Campeonato Mundial, os atletas locais que integraram a delegação brasileira brilharam no torneio, conquistando 5 medalhas de ouro e 2 de prata, sendo essenciais para o Brasil conquistar o primeiro lugar.

Os atletas locais enfrentaram desafios importantes contra as seleções de Paraguai, Bolívia, Chile, Estados Unidos e Portugal, mostrando que não faltam determinação, força de vontade e garra.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os atletas Leonardo Silva, Hyan Bailon, Milena Lourenço, Vitor Mendonça, Júlia Porto, Paulo Lacheski e Lucas Nobuo foram revelados no Projeto Cidadão Campeão que, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, atende mais de 700 alunos gratuitamente, disseminando a arte e a disciplina do Taekwondo por 10 bairros da cidade.

Atibaia também recentemente brilhou na Copa América, organizada pela Liga Nacional de Taekwondo, conquistando 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 7 de bronze sob o comando dos técnicos Gabriel Xavier e Priscila Hamasaki.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia