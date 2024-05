Judô: atletas de Atibaia representarão a cidade em duas importantes competições

Neste sábado (25), duas competições marcam o calendário do judô atibaiano, uma das 40 modalidades que tem incentivo da Prefeitura de Atibaia: na categoria sub-18 acontecerá a segunda etapa do Circuito Europeu, na cidade de Coimbra (Portugal); e o Campeonato Paulista da categoria será disputado na cidade de Itapecerica da Serra (SP).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Circuito Europeu

Os atletas Matheus Tsukamoto, na categoria -55kg, e Renan Lima, na categoria -73kg, representarão Atibaia e a seleção brasileira sub-18 na segunda etapa do Circuito Europeu. Após a competição, os atletas passarão por um treinamento de campo, junto a judocas de todo o mundo. “Era um sonho, desde pequeno, representar o Brasil, poder levar o nome da cidade também. É como se fosse uma retribuição por todos que me ajudaram até aqui e eu acho que eu estou conseguindo retribuir. Agradeço a todos e à Prefeitura, pois esse grande apoio do município faz com que eu e todos possamos participar das competições e cada vez ir melhorando mais”, destaca Matheus.

Essa é mais uma das etapas que somam pontos para os atletas na corrida em busca da classificação para o campeonato mundial, que será disputado em Lima (Peru). “Eu quero muito ir para o mundial, buscar uma medalha lá. É um sonho para mim. E é isso que vamos buscar no segundo semestre”, reforça Renan.

Além dos atletas, o técnico Thiago Valladão também representará Atibaia e o Brasil, pois é coordenador técnico do projeto entre a Prefeitura de Atibaia e a APAJA e treinador da seleção masculina sub-18. Os três embarcaram para Portugal nesta quarta-feira e a competição acontece no sábado (25).

Campeonato Paulista

Também no sábado (25), sete atletas do projeto da Prefeitura disputarão o Campeonato Paulista sub-18 na cidade de Itapecerica da Serra (SP). A competição faz parte do calendário nacional, em que os atletas somam pontos em busca da classificação para o campeonato brasileiro.

Disputarão o campeonato os seguintes competidores: César de Godoy, Gabriel Cavasin, Guilherme Balila, Leandro Fonseca, Leonardo Andrei, Iza dos Santos e Mariana de Oliveira. Além deles, os professores Jair Gimenes e Guilherme Matsumoto formam a comissão técnica.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia