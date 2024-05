Agenda Atibaia: Confira as atrações culturais deste fim de semana

Brincadeiras, cultura japonesa, cerâmica, desenhos realistas com grafite e muito esporte movimentam a Agenda Atibaia desta semana, repleta de atividades e atrações para todas os gostos e idades. Confira a programação desta sexta (24), sábado (25) e domingo (26).

56 anos Bon Odori Atibaia

A tradicional festividade que veio do Japão comemora 56 anos do Bon Odori Fukushima Kenjin de Atibaia neste sábado (25) e domingo (26), na Praça da Matriz. Gastronomia, músicas e danças japonesas animam a festa de aniversário, que tem entrada gratuita e acontece das 12h às 22h no sábado, dia 25, e das 10h às 20h no domingo, dia 26.

Dia do Brincar

Neste sábado (25), das 9h às 12h, acontece mais uma edição do Dia do Brincar. Com muita diversão e atividades lúdicas gratuitas, o evento ocorre simultaneamente em sete pontos da cidade: Praça da Matriz (Centro), Praça Guanabara (Jardim das Cerejeiras), Praça da Amada (Alvinópolis), EM Nelson José Pedroso (Portão), EM Maria Kazuko Higashioka (Tanque), EM Ercília Bacci (Maracanã) e EM Paulo Freire (Usina).

Com o tema “Vem pra roda – No ritmo do brincar”, a iniciativa em comemoração à Semana Mundial do Brincar é uma ação da Secretaria de Educação. Regulamentada pela Lei Municipal nº 4.468/2016, ela tem por finalidade reforçar a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento físico e emocionalmente pleno de crianças e jovens.

Cerâmica de Atibaia

A exposição “Ar”, que reúne obras de artistas do movimento ceramista atibaiano, está em cartaz no Cine Itá Cultural até o dia 28 de maio. Apresentando uma diversidade de técnicas, estilos e abordagens, os 48 expositores exploram a relação entre a arte da cerâmica e o ar que nos rodeia, convidando os visitantes a refletirem sobre a relação do ser humano com esse recurso essencial apontado como uma das qualidades de Atibaia.

A mostra, realizada para comemorar o Dia do Ceramista (28 de maio), é gratuita e está aberta à visitação de segunda a sábado, das 9h às 17h.

“Lembranças do Sertão”

Em exibição no Centro Cultural André Carneiro, a exposição “Lembranças do Sertão” traz desenhos realistas do artista Ismael Maciel. Utilizando grafite, lapiseira e esfuminho, as obras retratam a infância do desenhista: “Deslumbramento era o que eu sentia quando criança ao ver meu pai, que foi vaqueiro naqueles sertões, chegando com sua armadura de couro, no seu cavalo Relâmpago, também todo paramentado, anunciado pelos latidos do cão boiadeiro Bala”.

A exposição é gratuita e vai até dia 29 de junho, de terça a sexta-feira das 9h às 17h e, aos sábados, das 11h às 16h.

Agenda esportiva

Neste fim de semana serão realizados em Atibaia diversos eventos esportivos, como o XXIII Encontro Apaeno de Atletismo, Circuito Municipal de Natação, atletas de judô representando Atibaia e o Brasil na European Cadet Cup sub-18, além do Campeonato Paulista sub-18, Super Paulistão Mirim Feminino de Handebol, Corrida Track & Field Experience e muitos jogos do Campeonato Municipal, de futebol amador. Confira abaixo a agenda completa:

24/05 – Sexta – feira

Das 8h às 13h | XXIII Encontro Apaeno de Atletismo – Estádio Salvador Russani

25/05 – Sábado

9h | Circuito Municipal de natação – CIEM II

11h | AADEC Atibaia x São Bernardo Infantil Feminino – Atibaia Jardim – Super Paulistão Mirim Feminino de Handebol

26/05 – Domingo

7h | Corrida Track & Field Experience – Jardim do Lago

Campeonato Municipal Amador – Primeira divisão

9h | União FC x Unidos da Vila FC – Centro Civico

13h | Unidos do Tanque x AD Caetetuba – Centro Cívico

14h | Brasinha EC x EC Esmeralda – Arena Ticão

14h | S.P.R.A.C x Boa Vista – Campo SPR

Campeonato Municipal Amador – Segunda divisão

10h | SA Kaveirão x Maria Alvim FC – Arena Ticão

10h | CRB x Santo Antonio – Campo SPR

11h | Real City FC x SC Fanáticos – Centro Civico

12h | Brogotá FC x Portão B – Arena Ticão

12h | Jerônimo 4 x EC Maracanã – Campo SPR

15h | Trevo FC x Naútico FC – Centro Civico

Campeonato Municipal Amador – Terceira divisão

9h | Jerônimo 4 B x Santiago City – São Felipe

9h | Kebrada FC x Usina FC – Cachoeira

11h | Portão SUB20 x Tanque FC – São Felipe

11h | Porcos FC x EC Esmeralda B – Cachoeira

13h | Da ponte pra cá x Globo FC – São Felipe

13h | Revelação FC x Trevo FC B – Cachoeira

15h | União dos mineiros x Brutus FC – São Felipe

15h | Cachoeira EC x Colinas FC – Cachoeira

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia