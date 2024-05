Grupo de Taiko de Atibaia é tema de livro sobre sua trajetória

Uma das atrações mais esperadas e celebradas nas festas do município, o Kawasuji Seiryu Daiko, o conjunto de tambores japoneses de Atibaia, leva sempre aos palcos muito de sua música, cultura e identidade através das enérgicas e impactante batidas dos taiko. Agora, esta tradição que atravessou o oceano, assim como muitos imigrantes, e desembarcou em terras atibaianas em 2002, teve parte de sua rica trajetória de mais de 20 anos contada em um livro recém lançado, dedicado a todos aqueles que querem saber mais sobre os bastidores do grupo de taiko e de sua história.

Flávio Rodrigues, autor do livro “Os tambores que vibram em nós” (Foto: Divulgação)

“Os tambores que vibram em nós: 20 anos do Kawasuji Seiryu Daiko” é um mergulho nas origens dos conjuntos de taiko contemporâneos que aborda a importância da comunidade japonesa em Atibaia e narra a vivência de seu autor por três anos como membro do Kawasuji Seiryu Daiko, trazendo ao leitor um vasto panorama sobre a prática do taiko na cidade e de como essa tradição japonesa criou raízes no município a partir de descendentes e amantes da cultura nipônica.

O livro tem como autor o músico e pesquisador Flávio Rodrigues, que teve o taiko como tema de sua dissertação de mestrado no Departamento de Música da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O lançamento aconteceu no último dia 27 de abril dentro da programação do III Festival Literário de Atibaia, e contou com um grande público presente no hall do Cine Itá de Atibaia que pôde, além de ouvir depoimentos de pessoas importantes da trajetória do grupo, como seu fundador, o imigrante japonês Akimasa Aoyama, e o vice-presidente da Associação Brasileira de Taiko, Yoohey Kaito, conferir também uma apresentação ao vivo dos tambores e sentir, por conta própria, as batidas enérgicas do instrumento. O livro, vale lembrar, foi realizado com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia através do edital 007/2023, que visava a seleção de obras literárias inéditas para publicação.

“O grupo de taiko de Atibaia é um patrimônio cultural da nossa cidade que deve ser muito valorizado. O Kawasuji Seiryu Daiko é um dos conjuntos mais respeitados e conceituados do país”, conta o autor. E ele continua: “A comunidade japonesa foi fundamental pra formação da cidade que nós conhecemos hoje, e reconhecer essa importância enriquece ainda mais a nossa cultura em toda sua pluralidade. Eu não sou descendente de japoneses mas, para mim, poder ter esse contato semanal com o grupo trouxe diversos aprendizados. O taiko de Atibaia é de todos nós, de qualquer ascendência, é uma riqueza do nosso município”.

Os interessados em adquirir uma cópia do livro podem entrar em contato com o autor através de suas redes sociais: no instagram através do endereço www.instagram.com/frodriguesbr89 ou pelo facebook www.facebook.com/flavio.rodrigues2.

Fonte: Assessoria de Imprensa