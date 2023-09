Pesquisador de Atibaia participa de evento internacional com trabalho sobre a cidade

Atibaia será assunto na 30ª edição da Jornada de Jóvenes Investigadores, evento que reunirá, entre os dias 11 e 13 de outubro de 2023, na Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai, pesquisadores com até 35 anos de diversas universidades da América do Sul.

Com o tema “Investigação Científica e Tecnológica para um Desenvolvimento Sustentável”, o congresso, promovido pela Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que reúne universidades públicas de Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile, contará com a apresentação do pesquisador Flávio Rodrigues, de Atibaia, que levará ao público presente seu artigo “O taiko e a criação de uma comunidade através da música”.

Flávio Rodrigues (Foto: Marcela Alvim)

Mestrando em Música pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde desenvolve sua pesquisa sobre o grupo de taiko de Atibaia, o Kawasuji Seiryu Daiko, Flávio conta sobre a sensação de levar o nome da cidade para os debates acadêmicos: “Quando me tornei pesquisador, uma das minhas metas era valorizar, preservar e reconhecer as riquezas imateriais de Atibaia, uma cidade que me acolheu como nenhuma outra e tem um patrimônio cultural riquíssimo. Poder estar num evento internacional falando sobre o grupo de taiko de Atibaia e levando o nome da cidade é realmente muito gratificante”.

O jovem pesquisador foi selecionado a partir de um processo seletivo interno dentro da própria UNICAMP, onde foi escolhido como representante do Departamento de Música do Instituto de Artes da universidade. Nos dias do evento, ele poderá acompanhar apresentações de pesquisadores de diversas universidades da América do Sul, além de fazer também uma apresentação oral sobre seu trabalho. “Vai ser uma troca muito legal, com certeza, fazer esse intercâmbio cultural com nossos vizinhos e vai ser curioso falar um pouco sobre uma coisa que as pessoas não associam muito com o Brasil, como o taiko”, ele conta.

Para quem quiser acompanhar mais detalhes, basta visitar osite oficial do evento (https://jji2023.una.py/) e seguir o que acontece nas redes sociais com a hashtag #jjiuna2023.

Fonte: Assessoria de Imprensa