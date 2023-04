Taekwondo de Atibaia é campeão em evento internacional

Atibaia sagrou-se campeã em um dos maiores eventos multiesportivos da América do Sul: o Grand Prix de lutas de duplas organizado pela Liga Nacional de Taekwondo, que aconteceu no dia 15 de abril, no Arnold Classic South América (Expo Center Norte), promovido pelo atleta e ator Arnold Schwarzenegger.

A competição reuniu os melhores atletas do Brasil no Taekwondo em duplas, e as equipes de Atibaia participaram de três categorias de peso. Vitor Mendonça e Paulo Lacheski fizeram bonito na categoria 58 kg, sagrando-se campeões e, nos 68 kg, os atletas Kenithon Amaral e Leonardo Silva também conquistaram o primeiro lugar. Pódio também para os atletas Emerson Souza (Atibaia) e Kevin Santos (Butantã) que, juntos, disputaram a categoria de até 80 kg, sendo vice-campeões.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os atletas que representam Atibaia no Taekwondo fazem parte da equipe de competição do Mestre White Wagner e os cinco competidores faixa preta da cidade foram revelados no Projeto Cidadão Campeão, que tem parceria com a Prefeitura de Atibaia.

O projeto, que já virou referência nacional, oferece aulas gratuitas de Taekwondo e, atualmente, conta com 950 alunos em 10 bairros do município, o que garante a participação de crianças e jovens de diversos locais, compreendendo a importância do esporte como ferramenta transformadora.

De origem coreana, Taekwondo é também uma modalidade olímpica e significa “a arte de usar os pés e as mãos na luta”. Por meio da força da mente, suas atividades estão baseadas em táticas defensivas. A modalidade tem uma filosofia que valoriza a integridade, o autocontrole, o respeito e a lealdade entre os adversários.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia