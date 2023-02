Atibaia é campeã da 1° etapa do Campeonato Paulista de Faixas Pretas do Taekwondo

Atibaia garantiu a vitória na 1ª etapa do Campeonato Paulista de Faixas Pretas do Taekwondo, que aconteceu na cidade de Ribeirão Pires, no domingo, 12 de fevereiro. O evento reuniu os melhores atletas faixas pretas do Estado de São Paulo, e Atibaia foi representada pela equipe de competições do mestre White Wagner, com atletas profissionais e integrantes do Projeto Cidadão Campeão.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O município foi destaque ao obter o 1° lugar, seguido por Campinas em 2° e Biritiba Mirim em 3° lugar. A conquista destaca o esforço e valorização do Projeto Cidadão Campeão, existente há 16 anos na cidade, em parceria da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O Projeto Cidadão Campeão atende gratuitamente 950 alunos em 10 bairros do município, o que garante a participação de crianças e jovens de diversos locais, compreendendo a importância do esporte como ferramenta transformadora.

De origem coreana, taekwondo significa “a arte de usar os pés e as mãos na luta”. Por meio da força da mente, suas atividades estão baseadas em táticas defensivas. A modalidade tem uma filosofia que valoriza a integridade, o autocontrole, o respeito e a lealdade entre os adversários.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia