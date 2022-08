Atibaia conquista medalhas com equipe de Muay Thai na Copa Extrema

A equipe de Muay Thai de Atibaia do Projeto Social ADA (Associação Desportiva Atibaiense) representou o município na Copa Extrema, neste último domingo, 7 de agosto, pela primeira vez no evento em Minas Gerais. A participação de seis alunos do Polo Santa Clara, com idades entre 10 e 15 anos, rendeu medalhas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Amanda, Raphael, Gustavo, Eunice e Nicolas integraram a equipe em forma de apresentação, por causa da idade, ganhando medalhas pela participação na Copa Extrema. O integrante mais velho do grupo, Erick, de 15 anos, teve a participação cancelada no primeiro combate, pois seu adversário não quis realizar a apresentação. Entretanto, Erick se manteve na Copa e lutou com um adversário mais velho, conquistando a vitória na modalidade. Todos os combates tiveram dois rounds de dois minutos cada.

O bom desempenho da jovem equipe de Atibaia, com o incentivo e acompanhamento dos professores e do mestre Magno Stanley, é resultado das aulas realizadas pela Associação Desportiva Atibaiense, em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, que oferece 35 modalidades esportivas gratuitas à população. Os locais e horários das modalidades estão disponíveis neste link.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia