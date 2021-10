Atibaia será sede de Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino

Atibaia foi a cidade escolhida pelo Red Bull Bragantino para erguer o Centro de Treinamento da equipe, uma das sensações do futebol brasileiro na temporada. Nesta semana, o prefeito de Atibaia, Emil Ono, e o vice-prefeito, Fabiano de Lima, receberam o diretor executivo do Red Bull Bragantino, Thiago Scuro, e o diretor financeiro, Marcelo Ferreira, para a apresentação do projeto do novo CT, que ficará pronto em dezembro de 2023.

(Imagem: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O CT será construído em uma área total de 157 mil metros quadrados, com 11.853 metros quadrados de área construída, perto da Rodovia Dom Pedro I, e contará com oito campos (sendo um mini estádio para jogos da base e dois campos de grama sintética); alojamento para todas as categorias (sub-14 até o profissional); restaurantes; sala de imprensa; duas academias; pista de corrida; salas de estudo; biblioteca; e auditório. As obras de terraplanagem já começaram.

O Red Bull Bragantino destacou que o CT terá uma “estrutura de ponta, em localização privilegiada, próximo às principais vias de acesso da região, e irá atender todos os nossos atletas, dos 14 anos ao profissional”. O time paulista é um dos destaques desta temporada: está na decisão da Copa Sul-Americana e ocupa atualmente o sexto lugar do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia