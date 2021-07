Atleta de Atibaia é campeã no Circuito Brasileiro de Taekwondo

A atleta atibaiense Priscila Hamasaki conquistou o segundo título nacional no Circuito Brasileiro de Taekwondo Poomsae. O evento on-line foi dividido em três etapas e, na pontuação geral, Priscila alcançou o primeiro lugar. A taekwondista de 17 anos treina há quase 6 anos no projeto esportivo Cidadão Campeão, uma iniciativa desenvolvida com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que vem revelando talentos do esporte como o atleta Vitor Mendonça, que já integrou a seleção brasileira de Taekwondo.

Priscila Hamasaki (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Taekwondo é uma arte marcial coreana e tornou-se esporte olímpico em 1988. Diferentemente da modalidade de luta (Kyorugui), na disputa Poomsae não há contato físico: o atleta executa movimentos básicos, técnicas de ataque e defesa, simulando uma luta imaginária. Ao trabalhar a coordenação motora, ritmo, precisão, equilíbrio, força e velocidade, essa modalidade exige um trabalho intenso de contração e relaxamento musculares para que se possa executar os movimentos corretamente. Com a pandemia de Covid-19, a edição 2021 do Circuito Brasileiro de Taekwondo aconteceu de forma on-line, com apresentações individuais em vídeo nessa modalidade e atribuição de pontuação baseada na avaliação de técnicas e precisão dos golpes.

O título brasileiro deste ano não é o primeiro da atleta: representando Atibaia, Priscila venceu o último Campeonato Brasileiro de Poomsae que aconteceu de forma presencial no estado do Maranhão, conquistando o título de Campeã Nacional em 2019. Integrante do projeto Cidadão Campeão, a jovem atleta também ganhou em 2019 uma medalha de ouro e uma de prata no Campeonato Pan-Americano Nikkei, competição organizada pela comunidade japonesa das Américas.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o projeto Cidadão Campeão tem como objetivo incentivar a prática do Taekwondo entre as crianças e adolescentes de Atibaia, especialmente nas comunidades com maior vulnerabilidade social, promovendo o esporte como elemento educador e de integração social. O projeto oferece aulas gratuitas em algumas escolas municipais e nos ginásios Rolando Rolli, no Alvinópolis, e Omar Zigaib, no Jardim Imperial.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia