Atletas de Atibaia brilham nos Jogos Pan-Americanos e conquistam prata no Beisebol

Mais um orgulho para Atibaia! Atletas locais integraram a seleção brasileira de Beisebol nos Jogos Pan-Americanos, que aconteceram entre os dias 18 e 28 de outubro, em Santigo, no Chile, e conquistaram medalha de prata inédita para o país nessa modalidade.

A contribuição de André Rienzo e Jean Tomé foi evidente em cada lance e jogada, solidificando-os como peças fundamentais na busca pelo título. Seus talentos individuais, aliados ao espírito coletivo, foram essenciais para a conquista que enche de orgulho não apenas Atibaia, mas todo o Brasil.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A competição contou com oito equipes masculinas, sendo Brasil, Venezuela, Cuba, Colômbia, Panamá, México, República Dominicana e Chile, cada uma composta por 24 jogadores, totalizando 192 atletas participantes.

A seleção brasileira disputou a final contra a campeã Colômbia e, apesar da derrota, a medalha de prata foi histórica, com o Brasil fazendo uma campanha espetacular. Em seis partidas, foram quatro vitórias, incluindo uma sobre a Colômbia na primeira fase. O time brasileiro conseguiu também vencer outras seleções com tradição no beisebol, como Venezuela, onde ele é o esporte principal, e Cuba, que já foi medalhista de ouro 12 vezes.

Essa conquista não apenas eleva o nome da cidade no cenário esportivo, mas também serve de inspiração para as gerações futuras. André Rienzo e Jean Tomé são mais que atletas: são exemplos de determinação e garra, mostrando que não há limites para sonhar.

Para quem estiver interessado em praticar beisebol, a Prefeitura oferece essa modalidade gratuitamente no Parque Nipo (Usina Rod. Dom Pedro I Retorno B. Pires) para pessoas de 6 a 16 anos, das 8h às 13h, aos sábados e domingos. E de 13 a 16 anos, de terça a quinta-feira, no Centro de Treinamento do Bairro Loanda e as quartas e quintas, das 16h às 18h, para idades de 6 a 12 anos. Mais informações procurar a Secretaria de Esportes pelo telefone (11) 4414-2270.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia