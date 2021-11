Beisebol de Atibaia conquista 3º lugar em Campeonato Brasileiro

O beisebol de Atibaia é destaque mais uma vez! Após superar obstáculos da competição com alguns jogadores lesionados, o time da cidade conquistou o 3º lugar no IV Campeonato Brasileiro Sub-23 de Beisebol, durante a fase final realizada sábado (13) e domingo (14), em Ibiúna – SP. Além da colocação, Atibaia também se destacou com o jogador Diogo Vinicius Silva, que recebeu o prêmio de jogador mais esforçado do campeonato, e com o atleta Christian Pedrol, contratado pela equipe Guggenberger Legionäre Regensburg, da Alemanha.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na primeira disputa do último fim de semana, Atibaia enfrentou a equipe Cooper e venceu pelo placar de 2 a 1. Já na segunda partida, o time Gecebs venceu Atibaia com o resultado de 6 a 3. Na semifinal, a equipe Nippon Blue Jays levou a vitória com o placar de 5 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar, Atibaia venceu a equipe do Gecebs com a pontuação de 9 a 8. Ao final do campeonato, o time de Marília foi o campeão, seguido pelo Nippon Blue Jays, com o segundo lugar, e a equipe de Atibaia, com o terceiro. Com a colocação, o time atibaiense também recebeu a oportunidade de participar da bolsa atleta na categoria nacional, assim como o primeiro e segundo colocados no campeonato.

No próximo dia 23 de novembro, os atletas Thiago Fugihara, Matheus Chimura, Caio Monteiro e Christian Pedrol, acompanhados pelo técnico Marcio Kikuchi, irão embarcar para a Colômbia para participação no campeonato Panameriano Junior.

O beisebol tem tradição em Atibaia, assim como o softbol, e as equipes da cidade se destacam nos cenários nacional e internacional. Nove atletas do município já foram selecionados para jogar internacionalmente, sendo eles: Henrique Tamaki; Andre Rienzo; Murilo Gouvea; Jean Tome; Rafael Ohashi; Christian Pedrol; Mika Someya; Chie Someya; e, recentemente, Beatriz Theodoro.

Os campeonatos e eventos disputados pela equipe de beisebol do município são realizados graças à parceria entre a Prefeitura de Atibaia e a Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Atibaia – Acenbra, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que repassou cerca de 550 mil reais para viabilizar os treinos e campeonatos de diversas modalidades da cidade, beneficiando cerca de 10 mil pessoas (inclusive por meio de oficinas esportivas ofertadas em todo o município).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia