É possível recuperar a massa muscular após período de inatividade

O Carnaval chegou ao fim, e tradicionalmente, isso simboliza que a partir de agora as “coisas” voltam a andar normalmente no Brasil. Para alguns, o fim dos grandes feriados e o final do verão até podem significar a perda de motivação para se manter num programa de atividades físicas; para outros, porém, significa voltar à rotina. Todo período de destreinamento leva à perda de massa muscular e força proporcionais ao período de inatividade – que serão ainda mais acentuadas em casos de imobilização, seja pós-cirúrgica, pós-lesão ou após períodos de repouso no leito, como no caso de doenças mais graves.

Porém, isso jamais deve ser motivo para desanimar, pois, felizmente, o reganho dessas mesmas qualidades físicas pode ser mais rápido do que ganhá-las da primeira vez. E isso vale igualmente para homens e mulheres. Um estudo publicado na Journal of Applied Physiology demonstrou que mesmos após 20 semanas de destreinamento, é possível reganhar a massa muscular e a força perdidas.

(Imagem Ilustrativa: Scott Webb por Pixabay)

No estudo, foram avaliadas diversas variáveis para medir alterações musculares, dentre as quais vale destacar força e hipertrofia muscular. Nele, dez mulheres e nove homens jovens realizaram dez semanas de treinamento de força de quadríceps, com exercícios de extensão de joelho e leg press três vezes por semana e ainda suplementação de 25 g de whey protein pós-exercício. Em seguida, passaram por 20 semanas de destreinamento e, posteriormente, mais cinco semanas de retreinamento.

Ao final do estudo, os autores constataram que:

60% do ganho de força muscular ainda estavam presentes após as 20 semanas de destreinamento. Atribui-se à manutenção da força ao aprendizado motor adquirido através do treinamento.

A massa muscular conquistada durante as dez semanas de treinamento, por outro lado, foi perdida durante o destreinamento, voltando aos níveis basais pré-treino.

Porém, aqui vem a boa notícia: o reganho de massa muscular foi mais rápido e mais expressivo durante o retreinamento, observando-se resultados similares ao do treinamento em apenas metade do tempo do treinamento inicial.

Ou seja, o que se ganhou de massa muscular em dez semanas de treinamento foi perdido nas 20 semanas de destreinamento, mas recuperado nas cinco semanas de retreinamento.

Tudo leva a crer que existe uma memória muscular, apesar dos pesquisadores não terem conseguido encontrar neste estudo alterações nos indicadores responsáveis por esse mecanismo.

Portanto, se você estava desanimado para voltar aos treinos, porque achava que ia demorar muito para voltar ao condicionamento físico de antes das férias, acabaram-se as desculpas!

Observação especialmente importante para atletas e esportistas: podemos perceber que independentemente do motivo que nos levou à inatividade, é possível sim retornar à prática esportiva melhor do que estávamos antes do período de destreinamento.

Fonte: EuAtleta