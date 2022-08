Exercício é ferramenta de prevenção de Alzheimer em mulheres

O Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum na terceira idade e pode gerar deterioração importante em funções cerebrais, como perda de memória, linguagem e outros problemas cognitivos severos. A idade é fator importante de risco importante, havendo associação da idade mais avançada com aumento do número de casos ou sintomas de falhas cognitivas progressivas.

Não há causas específicas para a doença determinadas com certeza. Porém, já há evidências que ligam o aumento de proteína Tau no sangue com o aumento de depósito de placas amiloides no cérebro e com o declínio da função cerebral, o que é associado ao aparecimento dos sintomas típicos da doença. Além disso, o aumento de alguns biomarcadores e de fatores inflamatórios no organismo poderia levar a problemas na camada endotelial dos vasos e contribuir para o aparecimento e a evolução da doença. Sabe-se ainda que indivíduos portadores do gene APOE4 são mais suscetíveis ao Alzheimer e podem desenvolver formas mais graves e rápidas.

(Imagem Ilustrativa: Best Psychologists in Lahore por Pixabay)

O tratamento descoberto até o presente momento não foi capaz de levar à cura da doença, mas há indícios de atenuação de sintomas com alguns tipos de dietas, fitoterapia e medicações tradicionais. Porém, devido a ausência de cura, seguimos tendo como principal ferramenta a prevenção da doença. Seguem sendo armas importantes para a prevenção do aparecimento e evolução da doença. :

Prática regular de exercício físico;

Controle de pressão arterial, de glicemia, de peso corporal e demais doenças metabólicas;

A reserva cognitiva, ou seja, o constante estímulo do cérebro com leitura, exercícios de memória e raciocínio, novas línguas, estudo de música e instrumentos ajudam a evitar o processo da doença.

Estudo publicado neste mês de julho nos Estados Unidos, que contou com mais de 700 indivíduos de ambos os sexos e com média de idade em torno de 76 anos, realizou diversos testes de memória e velocidade de raciocínio em indivíduos e comparou os resultados com o nível de atividade física do grupo e a presença ou não de APOE4. Os resultados apontaram que exercícios físicos regulares trazem benefícios na velocidade de raciocínio, principalmente para mulheres.

O trabalho em questão também demonstrou que a atividade mental frequente trouxe melhora importante na capacidade de memória e raciocínio para ambos os sexos e reforçou que indivíduos com o gene APOE4 devem tomar ainda mais cuidado com a prevenção da doença.

Consulte seu médico com frequência, mantenha atividade física regular, dieta adequada e faça bom controle do peso, pois esses pontos certamente serão de grande valia para manutenção das funções orgânicas corporais e cerebrais.

Fonte: EuAtleta