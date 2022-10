“1ª Caminhada Rosa e Azul” em prevenção ao câncer de mama e de próstata acontece em 6/9

As caminhadas a favor da saúde são formas de estimular a atividade física e sensibilizar a população sobre ações importantes de conscientização, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Pensando no bem-estar da população e buscando ampliar a divulgação de informações confiáveis, as secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde e Esportes e Lazer realizam a “Caminhada Rosa e Azul”, em prol da prevenção do câncer de mama e de próstata. A ação acontecerá no dia 6 de novembro (domingo), com saída prevista para as 8h, do Complexo Esportivo José Aparecido Ferreira Franco, no Atibaia Jardim.

No local haverá um ônibus da Secretaria de Saúde adaptado para a realização de exames de papanicolau, além de tendas com medição de pressão, testes de HIV e sífilis. Em parceria com a instituição de ensino UNIFAAT, o evento também oferecerá atividades gratuitas de fisioterapia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Caminhada Rosa e Azul é uma realização da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Esportes e Lazer, Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social, em parceira com as instituições de ensino UNIFAAT e IVENS.

Outubro Rosa e Novembro Azul

Criado no início dos anos 90 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o controle do câncer de mama. Resultado de um desenvolvimento anormal das células da mama, que se multiplicam descontroladamente, formando um tumor maligno, o câncer de mama é o mais frequente nas mulheres brasileiras. A caminhada busca sensibilizar para a importância do diagnóstico e tratamento precoces, fatores que aumentam consideravelmente as chances de cura.

Movimento internacional criado para a conscientização do câncer de próstata, o Novembro Azul procura alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Surgido em 2003, o movimento em prol da saúde masculina escolheu esse mês por causa do dia 17 de novembro, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia