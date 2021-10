Academia da Saúde de Atibaia retoma atendimento e atividades presenciais

Atividade física regular, alimentação nutritiva e equilíbrio emocional compõem o tripé fundamental da boa saúde, práticas que a Prefeitura procura incentivar por meio do Programa Atibaia Ativa. A iniciativa atua nessas três vertentes, propiciando atividades físicas, orientação nutricional e psicológica, sem contar uma série de serviços, exames e avaliações físicas e metabólicas. Suspensos devido à pandemia de Covid-19, as atividades e serviços gratuitos oferecidos pela Academia da Saúde, gradualmente, retomam o atendimento presencial, incluindo o Programa Raimunda Moura, direcionado a pessoas com a doença de Parkinson.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Sob orientação de profissionais de saúde e educação física, o Programa Atibaia Ativa realiza caminhadas em grupo, alongamento, atividades físicas e outras práticas corporais, incentivando a alimentação saudável, práticas artístico-culturais e a educação em saúde. O objetivo, ligado à busca pela melhoria da qualidade de vida, é contribuir para a promoção de modos de vida saudáveis como forma de prevenção contra doenças e danos.

A Academia da Saúde oferece ainda consultas e avaliações metabólicas; avaliação de bioimpedância – exame que estima a massa magra, gordura corporal, água corporal total, entre outros dados sobre o estado nutricional do paciente; teste de ergoespirometria, também chamado de Teste Cardiopulmonar de Exercício; teste de metabolismo basal em repouso; avaliações de risco de queda em idosos; teste de avaliação de risco cardiovascular (teste de caminhada) e avaliação de conduta para esportistas com encaminhamento médico.

Programa Raimunda Moura

Também na Academia da Saúde, o Programa Raimunda Moura oferece atendimento a parkinsonianos até o estágio 3, disponibilizando avaliações, consultas e procedimentos com especialistas como neurologista, geriatra e fisiologista. Com foco na capacidade funcional, manutenção e melhora da realização das atividades de vida diária, capacidade cognitiva, humor, mudanças de comportamento e estresse do cuidador, o programa tem alcançado reconhecimento da comunidade médica e científica em virtude das pesquisas científicas realizadas e participação em congressos nacionais e internacionais.

O atendimento presencial acontece de acordo com os protocolos de proteção contra a Covid-19 – disponibilização de álcool em gel, respeito ao distanciamento social e obrigatoriedade de uso de máscaras – e o funcionamento da Academia da Saúde de Atibaia é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h. É importante ressaltar que, para proteger a saúde todos, é obrigatória a utilização de máscaras durante a permanência no espaço da academia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4413-4749.

